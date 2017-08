Awendia cien florin ta parce dies florin

Den e proceso electoral mayoria partido politico ta cana den pueblo pa asina por skucha kico pueblo tin di comparti, sea ta aproba of critica asuntonan cu ta afecta nan, y tambe sugeri kico por ta un miho solucion. Diferente ta e areanan di preocupacion cu pueblo ta comparti cu nos y logicamente un di esakinan ta costo di bida pa loke ta trata e parti di cuminda.

Control riba prijsnan

Awe pueblo su bos mes ta resona y bisa… “cien florin ta parce 10 florin awendia”. E sentimento ta cu placa ya no tin mes balor mas y cu cien florin no por cumpra mesun cantidad di producto mas manera antes. Un di MEP su solucionnan den esaki ta cu mester bin cu un maneho mas structura y controla riba prijsnan di producto. MEP a sondea e posibilidad di amplia canasta basico cu mas producto pa asina por lo menos riba e aspecto di entre otro alimentacion, por bisa cu prijs lo bay fluctua mucho menos.

Circulo vicioso

Di otro banda por a tuma nota den medionan di comunicacion cu e gobierno aki ta scoge pa hisa salario minimo cu 33.55 florin pues un subida di 2% entrante 1 di augustus cu ta 50 dia prome cu e proximo eleccion na Aruba.

Subi salario minimo no necesariamente ta soluciona e problema y e sentimento cu costo di bida ta halto, mirando cu e subida aki lo por wordo calcula bek den prijs di producto door di comercio, causando asina spin off of un circulo vicioso entre prijs y salario. Por a nota tambe cu gobierno desde su temporada di gobernacion a ahusta salario minimo 4 biaha. Na aña 2010 salario minimo tawata 1,542.90 florin y desde 2010 salario minimo a subi cu solamente 168.25 florin total den 8 aña.

Gastonan di utilidad

Por nota tambe den e tabel adhunto e salario minimo desde aña 2000 te cu e aña aki y tambe por constata momentonan cu salario minimo a experencia subida. Por tuma nota cu salario minimo den pasado a experencia subidanan mas frecuente y alabes mas den e suma tambe.

Parti di un salario di un cas ta bay pa paga pa alimentacion, pero un otro parti grandi di nos placa ta bay pa paga gastonan di utilidad. Gran parti di nos gastonan di utilidad ta bay pa paga coriente en especial, ademas di awa. No por comprende con un gobierno ta subi un salario minimo cu 33.55 florin, pues cu 2%, pero di otro banda a hedge prijs di coriente na e prijs di gasolin na mas di US$90 pa bari pa tres aña largo siendo cu un dia manera ayera prijs di gasolin tawata na US$ 49.17 pa bari. (Source: https://www.up.com/customers/surcharge/wti/prices). Ademas, segun IMF den su rapport di maart 2015 mes caba a bisa cu door di a hedge e prijs di coriente na e prijs di gasolin, a causa un presion di crecemento di inflacion cu 11¾%. Gobierno a kita e oportunidad pa pueblo resta mas placa den su cartera. Comercio tambe por a bende producto na prijs mas abou mirando cu nan tambe mester paga coriente di nan establecimento, cual tambe por a conduci na prijsnan mas rasonabel awe pa pueblo paga!