“Don’t take life for granted. Live life, love life, enjoy it. You only have one and it isn’t long enough”

– Jermean Kaersenhout.

In loving memory of Jermean E. Kaersenhout.

12-02-1989 – 22-05-2022

Con nos por ta completo awor? Ta e pregunta mas cu nos ta haci.

Bo a habri bo hala y laga nos cu un tristesa inmenso den nos curason. Bo a sa di mustra nos semper con fuerte y balente bo persona ta. Haci chasco nan cu nos apesar di bo sufrimento djis pa pone un simpel sonrisa na nos cara. Loke bo nunca a hasi tabata prepara nos pa sigi cu nos bida sin bo. Bo trabou riba e mundo aki a ser cumpli ya a yega e ora pa nos despidi. Maske ta sinti cu ta mucho trempan y no ta e ora correcto pero awor bo a hasi nos mas uni. Bo lo keda pa semper den nos curason y nos yuinan semper lo tende e storia nan di nan crazy uncle Jer cu semper a biba alegre y tenta y stima nan mami cu papi te na fin.

Rasta Cuz semper lo stima bo, Rasta Cuz lo recorda bo pa semper, Rasta Cuz lo hiba bo semper den nos curason.

Nos no ta bisa un ayo pero si no te despues.

Rasta Cuz 🐒 lo topa cubo unbes.

Na nomber di bo prima/o nan:

– Jeanira & Aldrich & yuinan

– Roduard & Thalia & yui

– Tj & yui

– Angelique & Giovanni & yuinan

– Jennefer & Irald & yui

– Fernan

– Richenella & Garrick

– Marydy & Rodrick & yui

– Simon & yuinan

– Jaron & Shadhira

– Jason & Kristel

– Jazlin & Kenrick & yuinan

– Sammy & MJ & yui

– Naomi

– Jeremy

Y demas famia: Kaersenhout, van Eenennaam, Chong, de Kort, Maduro, Kandhai, Dirks, Phelipa, Koolman, Robles, Celaire, Boekhoudt, Jansen, Perez, Webb, Peterson, Thijsen, Rodriguez.

Comments

comments