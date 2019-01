Awe nos lo mustra Richard Arends con Dividend Belasting ta conta pa Horizon tambe

Parlamentario Endy Croes su lema ta cu e no laga ningun mentira y/of manipulacion di AVP pasa y lo reacciona cu puro berdad riba tur. Tur cu bin ta haya y tin pa tur. Parlamentario di AVP Richard Arends tabata tin e pudor den su conferencia di prensa recien di trece lo siguiente dilanti: “Un y tur por saca nan conclusion cu ningun hende lo bay dilanti cu e promer fase aki di e Reforma Fiscal”. Richard Arends a continua y a mustra riba datonan cu a wordo treci dilanti durante tratamento di presupuesto 2019 na december ultimo.

Cobra sin traha

Parlamentario Endy Croes ta cuminsa na reacciona riba e ultimo parti unda Richard Arends kier usa tratamento di presupuesto na december 2019 pa hustifica su ponencia. Wel, guess what pueblo. Richard Arends ta asina corumpi y ta asina mentiroso pasobra desde cu a trata e presupuesto 2019 riba e fechanan 17, 18, 19 di december, Richard Arends no a bin ningun dia trabao y no tabata den sala di Parlamento at all. Richard Arends tabata na Colombia festehando den un boda di amistadnan. Parlamentario Croes a haci un apelacion na prensa pa nan haci Richard Arends e pregunta aki den su proximo conferencia di prensa. Pueblo mester sa e berdad. Segun informacion te hasta cu avion priva el a bula. Con e por trece un semehante mentira asina dilanti? Berdad e AVP ta getrain pa gaña. Dia 20 di december tabata e unico dia cu Richard Arends a bini reunion y presupeusto 2019 di Pais Aruba a wordo trata y aproba finalmente dia 19 di december.

Mentiranan di Richard Arends

Locual ta trata e ponencia di Richard Arends cu ningun hende lo bay dilanti den e Reforma Fiscal, mi kier puntra Richard Arends ta kico pueblo por a haci bo? Tin Leynan cu ta data di 1908 y boso a sinta 8 aña y no a haci un bledo pa cu esakinan. Awor tin un Promer Minister cu ta traha incansabelmente pa drecha e “desaster financiero” cu Abo y AVP a laga atras, tampoco ta bon. Den tur e retonan grandi e Coalicion aki ta purbando “slowly but surely” pa duna pueblo algo bek den e Reforma Fiscal aki pero aparentemente esaki tampoco ta bon pa AVP. Duna poco tempo y espacio y laga pueblo cobra nan promer salario fin di e luna aki y despues mi lo kier tende Richard Arends su opinion. Mas aun Richard Arends a splica cu e unico compensacion cu pueblo a ricibi ta den e protocol di 2014 cu AVP a firma. Wel wel!! Na Hulandes bo ta yama un hende cu ta bisa mentiranan asina “Glashard Liegen”. Alabes Richard kier pretende cu e ta mira un aumento di 270 MIYON cu e maneho aki pero ningun caminda e ta substancia y detaya su ponencia.

Beneficionan di Reforma Fiscal

Richard Arends ta contra un Reforma husto. Lo bolbe splica Richard Arends y AVP cu 30 mil hende no lo paga Loonbelasting mas. Richard y AVP, boso ta contra? Un otro 25 mil hende lo haya un rebaho di nan Loonbelasting. Richard y AVP, boso ta contra? Den grondbelasting 12000 hende lo no bay paga esaki mas y lo cay den tarifa 0. Richard y AVP ta contra? Un otro 16000 hende lo conoce un rebaho den grondbelasting desde aña 2019. Richard y AVP aki tambe boso ta contra? Mester accentua cu AVP a vota “CONTRA” e Ley di Reforma Fiscal. Dividend Belasting pa comerciantenan a baha di 25% pa 10% den e fase uno di Reforma Fiscal y esaki ta conta pa Horizon Consultancy tambe.

Miyones florin pa Horizon

Pueblo sa cu Horizon Consultancy ta entre otro di Richard Arends? Pueblo sa cu e compania aki tabata conseha tanto gobierno (directamente Mike Eman), Utilities y RDA pa menciona algun? Pueblo sa cu RDA y Utilities so a paga Horizon mas di 1 MIYON florin? Pueblo sa cu gobierno tambe a paga Richard su compania mas di 2 MIYON florin? Pueblo sa cu Richard a fix pa su mes un prime time tereno na Malmok? Wel e compania aki tambe e reduccion di Dividend di 25% pa 10% lamentablemente lo conta pe. Pues nos trabao ta pa keda recorda pueblo con e Chatiger Richard Arends y AVP a desgracia e pais aki redoblando e debe di 41.7% pa 90% den apenas 8 aña. Anto awe cu tin un team trahando pa rescata e pida baranca aki nan kier sigui purba confundi y bruha pueblo cu informacionnan incorecto y eroneo. Lo aprecia pa nunca pero nunca mas e hendenan aki por bin na poder, Parlamentario Croes ta termina bisando.

