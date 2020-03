Awe Diamars 30% di descuento riba fruta y berdura na Ling & Sons Food Market

Ling & Sons Food Market, Aruba su supermercado di confianza tin e Diamars aki 24 di Maart 30 % di descuento enbes di su 20% di tur Diamars riba tur fruta y berdura. Di e manera aki Ling & Sons kier motiva clientenan pa pensa mas riba come saludabel y pa pensa riba productonan cu ta yuda mantene y boost bo systema immunologico.

Pa loke ta fruta y berdura Ling & Sons ta recomenda e frutanan citrico cu ta contene vitamina C, papaya, kiwi y tambe spinazi, broccoli of ginger. Ling & Sons tin un variedad grandi di fruta y berdura di cual pa scohe.

15% descuento riba lechi fresco y yoghurt

Ling & Sons tin tambe 15% di descuento riba lechi fresco y yoghurt. Valido di diamars 24 di maart te cu 31 di maart 2020.

Shop safe & responsabel

Ademas di e tremendo oferta aki, Ling & Sons Food Market kier recorda un y tur riba e protocolnan preventivo cu e supermercado tin na luga pa asina proteha no solamente e staff, pero tambe clientenan y nos comunidad.

Ban tur pone di nos parti pa por sigi shop safe y responsabel:

• Mantene e distancia social di 1.5M den tienda incuyendo ora bo ta na rij pa cashier.

• E supermercado ta espacioso suficiente pa bo mantene bo mes na e 1.5M recomenda di social distancing.

• Nos tin no-contact thermometer pa monitor temperatura di curpa di zowel clientenan y asociadonan prome cu por drenta tienda.

• Tin tape cora den tienda na cashier stations poni pa asina bo por mantene e distancia.

• Nos a inclui extra stacion di hand sanitizer den tienda, y na area di buffet y di cuminda.

• Nos ta sigui duna clientenan wipes disinfectante pa wipe nan garoshi

• Limpieza di areanan commun mas frequente, manera cashier station, ATM, toonbank unda ta sirbi cuminda fresco, buffet area y nos shelfnan ora di re-stock esakinan.

• Limpia e bañonan mas frequente y re-stock e supplies manera habon, papel y hand sanitizer

• Nos ta sigui cu e proceduranan di miho practicanan di HACCAP pa safe food handeling, manera semper.

• Nos ta pidi clientenan pa no trece e muchanan.

• Ta permiti solamente 1 persona drenta per garoshi. Y atrobe ta pidi mantene distancia.

• Nos cashiers ta protehi tras di un barera di plastic.

• Tin gloves disponibel na area di fruta y berdura, y na area di cuminda.

• Encurasha nos clientenan pa sigui e reglanan & practinanan di Hygiene cu DVG ta promove pa preveni e virus di multiplica.

• Nos ta recomenda tur cliente pa sigi tambe e reglanan di Food Safety na nan cas.

Servicio di Delivery

Pa gruponan di risico nos tin servicio di delivery. Por contact e dpto. concerni na 5212370 ext 226 cu ta opera entre Dialuna pa Diabierna di 8’or di mainta te cu 4’or di atardi. Pa same day delivery por contact nos team prome cu 10’or di mainta.

Horario operacional temporal

Durante e toque de queda Ling & Sons lo ta habri di Dialuna te cu Diasabra di 7:30 AM – 7:30 PM. Diadomingo 9:00 AM- 3:00PM.

Nos ta pidi un y tur ban mantene nos mes na e protocol di DVG y di gobierno di Aruba. Hunto nos por. Manera hopi na Aruba, nos ta siguiendo e ultimo noticianan di serca y segun necesario lo mantene of extende e protocolnan di prevencion pa segura cu nos clientenan y associadonan ta protegi y cu nos por sigi di duna acceso na cuminda fresco y productonan essencial, na prijsnan atractivo sin mester di compromete nos bon calidad, servicio of prijsnan.

Nos team den e supermercado ta traha duro pa segura pa e supermercado ta semper bon gestock.

Pa mas informacion bishita www.lingandsons.com of sigi nos riba facebook/ intsgram.

