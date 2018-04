Awe como ciudadano liber mi ta bay ta cla y raspa na tur hende.

Pakico mi mester wordo persigui politicamente pasobra mi nomber ta Omaira Britten. Tur hende ta pone color politico pa mi. Mi ta kere cu mi voto ta secreto y mi no tin nada di bisa pa ken mi a voto .Si mi ta trece mi opinion padilanti mi ta kere cu ta bira tempo pa e pueblo cuminsa lanta y mustra nan opinion como votado doño di Aruba. Alabes mi ta kere ainda mi ta biba riba un Pais democratico. Ami tin amistad cu tur hende di tur color politico pasobra mi a siña di mi tata defunto STIMA BO PROHIMO MANERA BO MES HASTA BO ENEMIGONAN MANERA DIOS A SIÑA NOS. Si mi ta mira cu esun cu mi a deposita mi voto pe no ta traha bon mi lo reclam’e pasobra ta mi derecho di duna mi opinion.

Mi ta spera cu mi a splica bon pa tur hende compronde kico ta biba riba mi isla y wordo persigui politicamente mescos cu e fariseonan a persigui HESUS. Pa añanan largo mi ta den e situacion aki p’esey di ningun gobierno na mando mi a wordo privilegia cu fabor politico danki Dios.

Na aña 2009 mi a subi e lista politico di MSI pa mustra mi malcontento sin a ofende ni papia malo di ningun hende pero si trece palabra di Dios pa mustra SU pueblo pa obedece y laga Dios guia Aruba pero hopi no kier a scucha Palabra di Dios p’esey awe Aruba ta den e situacion cu e ta den desobediencia.

Dios a scucha e pueblo di Israel cu a grita nos kier un rey y gobernante .Nan a haya loke nan a pidi y mira kico a pasa cu nan.

Te aki mi comentario les’e bon i stop di busca e rabo di pushi . Mi ta un muhe liber y no mester duna cuenta na ningun hende solamente na Dios. Cu Dios bendiciona e pueblo di Aruba.

Boso sirbido Omaira I.Rodriguez-Britten

