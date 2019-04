Awe Bierna Santo laga nos reflexiona riba e morto di Jesus na cruz

Awe ta Bierna Santo un dia cu pa hopi hende ta wordo considera un dia mas liber. Pero e dia aki den bida religioso ta sumamente importante pasobra ta e dia cu Jesus a duna su bida pa nos na cruz. Nos no mester conta e storia di con tur cos a sosode pero si nos ta kere ta sumamente importante pa recorda e hecho aki cu a dicta bida di cada un di nos akinan riba mundo. Awe mester bira un dia di reflexion di kico Jesus a haci pa nos salbacion. Apesar di esaki hopi hende ta tuma e dia aki manera un dia mas y ta gewoon sigui cu nan bida normal manera cu nada no a pasa pero apesar cu hopi hende lo bira “ja tur hende sa bon bon kico nan mester haci cu nan bida”, toch nos como creyentenan den Dios Todopoderos creador di shelo y tera no por comparti e pensamento aki. Awe hopi hende tambe no ta come carni y ta come pisca pasobra en realidad nan a tende algo ey y nan ta gusta “go with the flow”. E motibo pakico nos no a come carni cora riba Diabierna Santo ta e hecho pa tene un penitencia pa cu morto di Jesus y ta tradicion cu Catoliconan ta sigui pa recorda e aniversario di morto di Jesus na cruz. Pero tambe bo ta haya hendenan cu ta scoge net Diabierna Santo pa haci fiesta pa haci BBQ, mientras cu e resto di aña mes nan no ta organiza niun BBQ, pero dor cu Diabierna Santo ta un dia liber, well nan ta pensa cu ta net un chens pa haci un grandioso BBQ y asina pone Jesus rabia cu nan y despues ora cosnan malo pasa cu nan, nan kier puntra: “Ta pakico????”. Shonnan nos mester cuminza haci cosnan cu ta agrada Dios p’asina nos por biba un bida jen di alegria y goso manera el a priminti nos. Hopi hende tambe ta haci camindanan di cruz, cualnan ta cuminza for di oranan madruga di awe y saliendo for di diferente distrito pa finalmente bai caba na Kapel di Alto Vista. Akinan tambe hopi hende ta bai cana pero en realidad nan no sa pakico nan ta haci’e y atrobe ta pensa: “Ahn paso mi amigo, bisiña ta hacie y ta un trend, ban nos hacie tambe”. No shonnan e pensamentonan aki mester cambia y nos mester mas di Dios den nos bida nos mester corda un cos cu tur cos di mundo un dia lo caba, pero e amor di Dios nunca lo caba y nos mester honra esey haciendo cosnan cu ta agrade. Si bo ta campando, cual ta e tradicion na Aruba durante Semana Santa, please haci cosnan cu ta agrada Dios. Manera Dios mes a siña nos cu bo no mester un edificio grandi y luhoso pa reza y glorifica su nomber, sino unda cu bo ta na e momentonan ey, bo por glorifica Dios ki ora cu bo kier y corda nunca tene berguenza di Dios.

Nos kier pa tur hende kere den Dios Todopoderoso creador di shelo y tera y nos kier finaliza cu e oracion cu e mes a siña nos: “Nos tata cu ta na shelo, bo nomber sea santifica, laga bo reino bini na nos. Bo boluntad sea haci na tera como na shelo y no laga nos cai de tentacion, ma libra nos di tur malo, AMEN. Dios bendiciona nos!

