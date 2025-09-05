Diamars anochi e resultado di Mini Mega a ser conocí, unda cu e numbernan cu a sali tabata 04-12-24-25 y MB 04 y no tabata tin ganador pa e prome premio. Segundo premio a conoce un total di 5 ganado cu tabata tin e 4 numbernan bon, pero sin e Mega Ball. Ticketnan ganado a wordo bendi na Lucky Cher-Ann 2, Rayana Snack & Lottery, Lucky Bonsai Lottery, Lotto Online y Mandingo’s Snack. Cada un ganado a gana e suma di Afl. 3.811,-.

Si tin un ganado awe nochi, e lo bira e tercer miyonario pa aña 2025! E prome miyonario di 2025 tabata na februari ultimo cu a gana e suma record di Afl. 4.350.000,- y e ticket ganado a wordo bendi na Mahuma Lottery. E segundo miyonario pa e aña aki a ser conocí na luna di juli cu a gana e jackpot di Afl. 1.500.000,- y e ticket ganado a wordo cumpra na Lucky Madeira.

Awe diabierna 5 di september Mini Mega su jackpot ta na 1 miyon florin y cu 2 florin mas, bo por gana e jackpot di 525 mil florin extra cu ta pone e suma bira un total di 1 miyon 525 mil florin!

Pa sigura bo Mega Ball, bo por cumpra bo numbernan di suerte of un loco y pidi pa e combo di All Mega Ball cu lo costa 75 florin y cu Mega Plus, e ticket lo costa 105 florin. Scohe bo numbernan di 01 te cu 30 y pidi bo rebendedo preferí pa bo combo di All Mega Ball pa asina bo tin tur e Mega Ballnan den wega!

Cumpra bo ticket trempan pa bo tambe den wega pa gana e gran total di 1 miyon 525 mil florin awe nochi!

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Tambe lo por hunga Lotto Online door di bishita: bit.ly/3oIz5K9 pa por registra. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.