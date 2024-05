Dialuna mainta a cuminsa cu tratamento di e apelacion den caso Avestruz. Den sala di Corte tabata presente: Maria Leoncita Arends, Edgar Werleman, Ninosca Nuñez, Curt Harms, Carlo Mansur, Pieter Susebeek, Benny Sevinger. Tur e sospechosonan a presenta cu nan abogado of abogadonan.

MAS NOTICIA por a compronde cu despues di a habri e caso, solamente e sospechosonan Susebeek y Sevinger a keda. Tur e otro sospechosonan a bay. Por a mira cu e abogado di Harms y Mansur, a keda pa scucha con e interogacion di e dos testigonan a bay.

SCUCHA TESTIGONAN

Mainta a scucha señora Dammers. Abogado mr. Kock acompaña pa mr. Illes, a haci preguntanan pa su cliente, Sevinger. Dammers a bisa cu e tabata envolvi den e peticion di permiso di proyecto Christine, cu ta encera e expansion di cantidad di cambernan di Holiday Inn. El a bisa cu e ta corda cu e tabata papia cu Frank Abath riba e proyecto y cu e ta haya cu no ta bay tin suficiente espacio pa stacionamento. Dammers a bisa cu Abath a atende e proyecto y cu na 2017, a haya aprobacion di minister Sevinger e tempo ey.

Merdia a sigui cu Barquez den caso di Sevinger y Susebeek. Abogado mr. Illes a haci Barquez preguntanan y mr. Kock tambe tabata presente. Barquez a bisa cu e conoce Sevinger y Susebeek y tabata core bicicleta cu nan. Nan tabata train den e gym di Susebeek. Barquez a bisa cu na dado momento Susebeek a dicidi di busca un machine di train mas grandi pasobra esun cu e tin tabata mucho chikito pa nan tres train. Sevinger a scoge un machine cu lo ta mas mihor y Susebeek a busca esaki. Barquez a bisa cu na dado momento e no a core mas y no sa di e machine. Ariba pregunta di PG, Barquez a bisa cu e no a papia cu abogado pero cu el a papia cu Susebeek. El a bisa cu door di publicacion den media el a bin haya sa cu e machine cu Susebeek a busca a bay cas di Sevinger.

SCUCHA BENNY COMO TESTIGO

Mayan mainta ta scucha Benny Sevinger como testigo den e caso apelacion Curt Harms. Merdia lo scucha Fowler via video call den caso Sevinger y Susebeek.

Diaranzon tratamento di e caso Avestruz den apelacion lo cuminsa.