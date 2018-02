Awasero ta trece mas criadero di sangura cu normal

Awor aki lo tin un temporada basta fastioso pa loke ta trata temporadanan di yobida riba nos isla, cual lo trece mas criaderonan cu normal, pa ccal Sr. Luis Chung director interino di GKMB ta splica.

GKMB ta haciendo un control riguroso ultimo dianan, na tur e casnan. Por bisa cu nan ta hayando hopi casnan cu criadero, mas cu normal, pero esey ta normal mirando e awasero cu ta cay. Sr. Chung ta haci un apelacion na e comunidad pa duna GKMB un man, controla rond di cas, pa nan por baha e cantidad di criaderonan cu nan ta hayando.

Mas aleu, Sr. Luis Chung ta sigui splica cu mayoria biaha e peliger ta den nos mesun cura. Como ehempel, a bin haya un criadero den un co’i hunga bandonan den cura. Tambe nan a bin haya awa warda den bari, pa tapa e barinan. Bari habri ta forma peliger pa criadero. Si ta bari grandi pone sefta of un paña cu waya rond di dje, cu e sanguranan no por drenta den e bari.

GKMB den e ultimo simannan aki, di 100 cas, nan a haya 12 criadero. Esaki ta peligros. Y un promedio pa bario ta haya 25 artefacto cu criadero, esey den un bario lo ta hopi peligroso. GKMB ta lucha pa yuda e pueblo, y e proposito no ta pa boet hende, sino cu nan tey pa siña ‘e hendenan kico nan lo por haci pa prevencion, pero na cierto momento si esaki no a wordo coregi e ora boet lo por bin.

GKMB lo tin un sistema unda cu nan ta laga un carta na cas cu a wordo haya criadero y cu no tin hende , anto e ora e doño di e cas lo por tuma contact via telefon y programa un cita cu ekipo di GKMB pa bay haci limpieza di criadero e ora, Sr. Luis Chung, director interino a finaliza bisando.

