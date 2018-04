Awa sushi ariba caminda door di tira vet di cushina y paña den e sistema di riolering

Siman pasa tabata tin problema den e area di high rise hotel, entre Paseo Herencia direccion Playa Linda for di diahuebs dia 19 april ultimo, unda cu a ricibi algun keho y a bay atende cu esaki hopi lihe.Sr. Marlon Croes di Dow ta splica.

A wordo constata cu un di e punto nan altura di Arawak Garden tabata tin hopi vet den cushina den e sistema di rioolering cu a plug esaki pa completo, pero esaki a wordo soluciona. Despues di esaki diabierna nan a bay haci trabou y a constata cu tabata tin un paña di cushina hinca den e sistema.

Ta pidi encarecidamente na tur e restaurantnan pa no tira vet den nos sistema di riolering y no tira paña ya cu esaki por causa hopi molester cu awa sushi ta subi caya y ta stroba team di DOW den su trabou. Riba esaki mester educa tur hende y wak den e restaurant sigur prome cu nan low sec pa nan tin un grease streck porme cu drenta den e sistema.

Tambe kier bin cu un ley unda cu ta obligatorio pa tene esaki den restaurant, pero tambe tur hende mester ta consciente pa no tira paña.

Director di Dow, Sr. Marlon Croes a splica cu nan a haci un inventarisacion den e ultimo añanan, caminda cu nan sa ken tin e grease streck y ken no, pero no tin un proces contempla pa pone y riba esaki DOW ta keda purba pa logra cambia e ley aki hunto cu Directie Wetgeving & Juridische Zaken, pa cambia e ley di vergunningsverordering pa e restaurantnan, segun Sr. Marlon Croes, director di DOW.

