Un apelacion, nos cu ta haci uzo di Parke Curason ta desea un solucion hopi lihe pa cu e situacion desagradabel aki

Riool di e casnan di pueblo di Jaburibari constantemente ta bay over, e ta manda un holor hopi desagradabel y pa colmo e awa sushi ta core bay den cura di Parke Curason, net riba e e caminda unda hende ta cana. Esaki ta algo cu ta sosodiendo pa mas di 10 aña caba y nada no ta wordo haci.

Jaburibari: Pa mas di 10 aña esnan cu ta bishita Parke Curason pa haci deporte, constantemente ta wordo confronta cu e situacion hopi desagradabel aki, net unda hende ta cana, muchanan ta core bais, awa di riool di e casnan di Pueblo di Jaburibari ta pasa. E pos principal di e casnan aki ta net pariba di e cura di Parke Curason y ta parce cu e no ta wordo chika suficiente y constantemente e awa di riool ta bay over y esaki ta core bay riba e tereno di Parke Curason.

Parke Curason no ta djis un bunita proyecto, pero tambe tin un cancha di Voetbal, cu a wordo traha pa e fundacion di Johan Cruyff. E parke ta wordo hopi usa pa esnan cu kier cana y haci ehercisio. Mayoria di hende den oranan di mainta ta personanan grandi cu hopi biaha riba conseho di Dokter ta bay eyden pa cana libremente y trankil pa mehoracion di nan salud.

Tambe tin muchanan chikito cu ta bin cu nan mayornan pa core bais, of simpelmente hunga un rato. Hobennan ta bishita e parke pa cross cu nan bais, core skateboard of hunga un partido di voetbal, riba Cruyff Court Denzel Dumfries. E ta un lastima pa un compleho grandi y bunita asina, unda pueblo por practica un di e deportenan gratis, ta haya nan confronta cu molester di awa di Riool.

Diabierna mainta atrobe awa di riool a bay over y manera semper ta core pasa riba e caminda di cana. Esaki ta algo hopi desagradabel, paso bo tin cu pasa cu bo sapato di train den e awa sushi. Tambe por a mira hende cu wandelstok ta cana y cu mester pasa den e awa fies aki. Un mama cu dos yiu chikito a bin mainta cu nan bais y step pa nan hunga un rato, pero no a keda ni 10 minuut nan a bay, paso e awa ta hole fies y e muchanan chikito a pasa cu nan bais y step den dje. Algun mucha homber hoben riba e dia liber di scol aki, a dicidi di bay hunga voetbal den e prestigioso cancha Cruyff Court Denzel Dumfries.

Awa di riool di varios cas sigur no ta algo higienico y nos no sa kiko tur cada ken den e casnan aki ta flush of ta manda den e pos aki. Nos no sa ki bacteria por tin den e awa aki.

Nos no sa ken ta responsabel, den parke nos a scucha cu e compania cu mester chika e pos aki, no lo ta chik’e suficiente y pesey constantemente e awa ta bay over. Di otro banda si e compania no ta haci esaki bon, di hopi tempo caba mester a busca un otro anto, na Aruba tin un lista largo di companianan cu tin e servicio di septic tank.

E ta un situacion hopi desagradabel, pa tur hende cu ta desea di haci deporte den un lugar cera y safe, paso enberdad tin hopi caminda pa cana pero wak kiko a sosode na Linnearpark algun tempo atras, un chauffeur a hit and run un dama cu den oranan di mainta tabata cana. Tin Watty Vos Boulevard, tin Ser’i Teishi, pero e walkway pa cana ta hopi cerca di caminda grandi. Esaki sigur por ta peligroso, pasobra un auto por perde control baha caminda y subi e caminda di cana. E sitio mas sigur pa cana ta keda Parke Curason, vooral ora di bay cu mucha of hende grandi di edad, paso e parke ta full cera y tin trahado eynan constantemente cu ta tira bista.

Nos no sa ken ta responsabel pa e pos cu constantemente ta bay over, pero nos ta haci un apelacion grandi por medio di e articulo aki, pa por fabor busca un solucion a corto plazo cu e situacion desagradabel aki. E ta molestia nos tur cu casi tur dia ta haci uzo di e compleho deportivo Parke Curason.