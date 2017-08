AVP y MEP a topa otro na rotonde Santa Cruz y cos a bay for di man

Nos ta den temporada di campaña y tur dia politiconan di diferente partido ta subi caya pa campaña drentando barionan pa busca sostenedo y of subi bandera y hasta borchinan politico.

Diadomingo mientras cu esnan di MEP tabata yegando rotonde Santa Cruz unda nan ta termina cu nan actividadnan na Santa Cruz a topa cu e militancianan di AVP cu a blokia caminda pone truck mei mei di caminda y aki ta unda problema a surgi unda esnan di avp a bay confronta cu esnan di mep.

Palabra malo y insultonan tabata skeiro y trafico a pega completo den Santa Cruz. Unda varios unidad policial a presenta pa evita cos bira pio. Esnan di avp tabata cu e liber di e partido unda a cera e caminda pariba di e rotonde pa asina lanta un borchi politico.

Polis a intermedia papia cu ambos partido y asina caba cu e problema para tur musica for di e trucknan y pone tur hende busca otro caminda pa bay y stop cu e problema. Despues di rato e rotonde di Santa Cruz y area a keda bashi. E liber di mep durante un live riba facebook a duna su banda di medaya con esnan di avp a blokia su auto pa e no move mes y drenta Santa Cruz bay ariba y e no ta contento con esnan di avp a busca problema cu nan di mep.