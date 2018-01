AVP y FFD a laga parke Jaburibari den un ruina

Diabierna ultimo Parlamentario Endy Croes a haci un bishita di trabao na Parke Jaburibari. Na aña 2001, momento cu MEP a drenta gobierno cu 12 asiento derotando AVP formalmente, e tempo aya MEP a bin encontra na e sitio unda awe ta Parke Jaburibari un ‘dump’ di sushi. Tur dia tabata kima sushi y bisiñanan tabata biba cu hopi molester di entre otro holor desagradabel di djaca, raton y cacalaca.

Dempelmento di e dump

Tras di trabaonan duro di Gabinete Oduber 3 e tempo aya den combinacion cu e vision di ex-Minister di Deporte Ramon Lee hunto cu su ruman Dochi Lee y henter e elenco di Lotto pa Deporte a trece expertonan di Hulanda pa midi gasnan venenoso bao di e subsuela y asina a haya luz berde pa traha un plan pa por dempel e dump aki y traha un parke social. No mester lubida cu bao di e subsuela aki tin dera e restonan di dos di e tres torennan di Ramada Hotel. Ramada Hotel ta un otro proyecto fracasa di Henny y Mike Eman hunto cu nan amigonan mafioso di Italia. E ‘aventura’ di e 3 hotelnan den ruina cu Gabinete Henny Eman a laga atras (Beta, Ramada y Plantation Bay) a costa pueblo incluyendo interes un total di 206 miyon dollar cual porcierto Aruba lo caba di paga na maart 2018.

Situacion deplorabel

MEP a percura pa sanea e tereno y construi e parke social Jaburibari cual parke ta un di esnan mas usa na Aruba. Lamentablemente desde 2010 bao di maneho di AVP nan no a percura pa inverti den mantencion. Diabierna ultimo parlamentario Endy Croes a splica cu ta manera un sumpiña den su curason na momento cu el a cana den tur skina di e parke Jaburibari y a constata cu e parke ta den un situacion deplorabel y casi total loss. E edificio den skina band’i pabao cual tabata wordo usa mas tanto pa nos grandinan ta casi cay den otro y tin dos aña cera fuera di funcion debi na mantencion pober. E looppad a zak y no a wordo drecha, yerbe na cantidad y mayoria equiponan eyden ta frustia. Veld di futbol Johan Cruyff den un estado tristo y asina por sigui menciona.

Salarionan barbaro

Locual ta yama atencion di parlamentario Croes ta cu AVP a nombra un director pa FFD cu un salario barbaro di Afl.10 mil florin pa luna. E ta na timon di FFD cual fundacion tin como meta mantene tur e parkenan deportivo of social cu ta bao di su encargo. Tambe AVP a nombra un persona pa public relations di FFD su facilidadnan cu ta cobrando salario barbaro di Afl. 6 mil pa luna. Tempo di MEP no tabata existi e funcionnan aki. Awor tur placa di deporte ta bay na salarionan barbaro pa complace amigonan di AVP y nos parkenan ta sufriendo, putriendo y casi cay den otro. Parlamentario Endy Croes lo bay haci pregunta dialuna awor na Minister di Deporte usando su derecho di Reglament van Orde artikel 59 y Staatsregeling, entre otro riba parke Jaburibari. Lo kier wak e plan di maneho y mantencion di e director actual pa cu Jaburibari primordialmente di aña 2017. Lo bay tin un serie di preguntanan pa asina haya un bista mas real di e maneho di e Director actual cual maneho Endy ta considera un maneho di ‘micky mouse’. Otro palabra no tin. Parlamentario Croes ta haci un apelacion na minister di Deporte pa pone parke Jaburibari ful ariba riba e lista cu mester atencion y mantencion. Nos ta priminti cu e ayudo ta na caminda. Deporte mester hendenan cu stima deporte pa traha y aporta den tur sentido di palabra.