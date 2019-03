AVP ta reuni pa convoca un manifestacion nacional !

Pa Diamars anochi Partido AVP ta invitando su dirigentenan di barrio y activistanan pa delibera riba e convocacion di un Manifestacion Nacional contra gobierno y pa para e desaroyo doloroso cu e ta creando na Aruba.

Pueblo ya mas no por soporta e medidanan di e gobierno y awor tin un otro cantidad di medida den preparacion cu practicamente ta un otro redoblacion di BBO. Pues un redoblacion riba redoblacion mientras cu CAFT ta mustra cu gastonan di gobierno a subi cu mas di 100 miyon florin.

Pueblo ta pagando pa un grupito di previlegiadonan di gobernacion Evelyne Wever Croes cu ta abusando di poder.

E momento a yega pa para e desaroyo aki. Esaki ta e sentimiento general na Aruba y serca Partido AVP, cu tur dia ta topa ciudadanonan den nos Pais cu no por carga e peso di costo di bida mas.

Lider di AVP, mr. Mike Eman, a confirma cu e reunion aki, cu activistanan y dirigentenan di barrio di AVP, lo tuma lugar Diamars 12 di Maart cuminsando for di 7’or di anochi na Cas di Partido. E reunion lo a tuma lugar siman pasa, pero a worde posponi pa entiero di un valuarte di partido, Eric Agunbero, cu ta tuma lugar Dialuna mainta na Dakota. Diamars e partido lo ta riba su programa regular bek y a pone e reunion aki como punto di urgencia.

AVP como e partido mas grandi di Aruba ta yama na momento husto aki di pena den Pueblo pa sali uni cu Pueblo pa para e desaroyo aki. Fecha di e Manifestacion Nacional aki cu pueblo ta sclamando pe basta tempo caba ta bai worde determina den dialogo cu activistanan y dirigentenan di bario Diamars awor, e lider di AVP a confirma.

E lider di AVP, mr. Mike Eman a expresa, “e paraiso pa e grupito di previlegiadonan di e gobierno aki ta worde construi riba creacion di un fierno pa pueblo”. Un sufrimento cu por worde sinti y mira den cada skina di nos Pais, e a enfatisa. Gobierno no tin un vision of mission pa Aruba, pero ta unicamente buscando probecho pa un grupito serca di nan. Mientrastanto tur rond den comunidad por sinti cu hopi otro sector di e Pais ta den incertidumbre y sumamente disgusta cu tur e danjo cu e gobierno aki ta causando na Aruba y na e pueblo.

