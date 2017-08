AVP ta lansa nan Programa di Gobernacion

Presentacion di Programa di Gobernacion ‘Padilanti’ di Partido di Pueblo Arubano AVP ta parti culminante y nunca haci antes den historia di Caribe Hulandes caminda a consulta cu mas di 1000 persona riba kico nan kier mira den e siguiente gobernacion. E producto di tur consulta y tur dialogo aki ta wordo presenta diamars di 6’or di atardi den Renaissance Conference Center den un Conferencia di Prensa cu ta habri pa publico. Asina ta duna pueblo e plan y e vision pa por sigui padilanti di 2017 pa 2021, lider di partido Mike Eman a splica.

Durante evento di 1000Voz e aña aki a puntra personanan pa enfoca hopi riba locual nan ta sinti cu ta e potencial di Aruba, cua ta e necesidadnan di Aruba awor y e necesidadnan di Aruba pa futuro. Hopi ta e aporte cu a haya for di tur e mesanan ey y durante e simannan aki e comisionnan cu tabata na cabes di redaccion di cada mesa a produci un resultado cu a sigui desaroya den comisionnan mixto di partido AVP.

Ya for di ocho aña atras AVP a bin cu un filosofia di reparti e prosperidad den nos comunidad; reparatietoeslag ta un ehempel di esey, aumento di bijstand ta un ehempel di esey, schoolkinderentoeslag ta un ehempel di esey. Aumentonan reciente atrobe den pensioen, den salario minimo, den reparatietoeslag, den schoolkinderentoeslag, den bijstand den reduccion di prijs di coriente, tur ta ehempel di unda e curason di e partido aki ta palpita y unda kier mira e futuro di pais Aruba.

Un futuro caminda enseñansa ta bay tin un prioridad grandi tanto pa prepara e hobennan pa futuro, como tambe pa sigui cu educacion pa adulto. Lifelong Learning ta bay ta un di e ‘cornerstones’ di e programa 2017-2021. Proyectonan pa garantisa cu cada ciudadano ta haya oportunidad pa yega na su maximo potencial. Entrada mas y miho pa nos conciudadanonan cu ta traha, nos empleado y pensionadonan; nos hobennan cu ta drenta mercado laboral pa nan por haya un parti husto di loke e mercado economico ta provee.

“Laga e mercado aki sigui crece ta aspectonan fundamental pa garantisa cu, riba e stabilidad cu nos a crea cu e ekipo cu nos a bin cune di persona cu tin experiencia y cu a demostra caba, combina cu e personanan cu a drenta awo cu un toke adicional pa seguridad, pa innovacion, pa arte, pa cultura, pa representa new millennials; cada un a wordo escogi pa por tin un ekipo completo di e partido aki pa cumpli cu e futuro di pais Aruba,” asina lider di partido AVP a finalisa bisando.