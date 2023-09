Awor cu Minister Presidente di Aruba a firma tres biaha na Hulanda pa e RAFT, ta haci cu e discucion riba RAFT of LAFT ta uno di pasado. Supervision financiero ta un realidad cu tin su balor pa gobernacion. Loke si mester preveni ta cu discucionnan riba maneho di nos pais no sigui sosode bas’a strictamente riba cifranan financiero so, pero cu ta inclui den tur discucion un bista mas amplio y conocemento mas extenso y specifico di desaroyo social y economico di henter nos pais bas’a riba envestigacion y analisisnan scientifico di e realidad cu nos pais ta aden, di e trendnan den nos pais, di e oportunidadnan pa un desaroyo mas amplio y mas sostenibel. Loke nos mester percura pe ta pa haya miho formanan pa sigura cu tur adelanto economico den nos pais por wordo traduci den mas stabilidad economico y miho e calidad di bida pa tur hende. Esey ta loke e proposicion di AVP cu lider di fraccion di AVP, Mike Eman, a presenta awe tin como meta.

Sociaal-Cultureel Planbureau Aruba (SCPA)

E proposicion amplio presenta den sala di Parlamento ta pa institui un SOCIAAL CULTUREEL PLAN BUREA di Aruba, cu lo tin como tarea pa haci envestigacion y analysis scientifico riba temanan importante pa desaroyo di nos pais y pueblo, y presenta e resultadonan di esaki den raportnan na Parlamento, Gobierno y na nos comunidad, pa tur hende tin mas y miho informacion di desaroyonan den nos pais y riba posibel consecuencianan di desicionnan di maneho awor y den futuro. Cu e miho informacion riba desaroyonan den nos pais, lo por tuma desicionnan mas balansa y evita cu ta tuma desicionnan solamente bas’a riba cifranan cu no ta refleha henter e realidad cu nos pais ta biba aden. E tumamento di medidanan, sea riba iniciativa di gobierno of parlamento di Aruba of riba proposicion di Hulanda cu a sosode e ultimo cinco añanan, tabata bas’a estrictamente riba cifranan limita. E ta djis dos ehempel pakico mester amplia e base di informacion scientifico y objetivo pa tuma desicion. Na Hulanda y otro paisnan progresivo un plan bureau asina a demostra su balor importante den tumamente y coreccion di desicionnan di gobiernonan.

RELACION CU HULANDA

E Sociaal-Cultureel Planbureau Aruba (SCPA) tambe lo tin un contribucion substancial riba e relacion cu Hulanda y principalmente riba e deliberacionnan entre Aruba y Hulanda den futuro riba cualkier desicion, maneho of medida cu (Hulanda) lo desea pa Aruba tuma. Awor aki e desicionnan na Hulanda ta wordo tum’a estrictamente bas’a riba cifranan cu hopi biaha ta ignora e realidad den cua nos pueblo ta biba. E desicion riba cortamento di cobertura di remedi cu AZV a tuma ta un ehempel di esey. Cu un bista mas amplio y informacion mas specifico y profundo bas’a riba analysis scientifico, lo por a tuma miho desicionnan cu ta na beneficion di bienestar general di pueblo di Aruba. Alfin y al cabo esey ta e meta di e proposicion di AVP: percura pa bou tur circunstancia desicionnan wordo tum’a cu ta bon pa nos pais y ta sirbi bienestar general di nos pueblo.