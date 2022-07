Durante algun dia Lider di Partido AVP, mr. Mike Eman y miembronan di partido a bishita e bario di Companashi. E bishita aki a culmina den un reunion pa scucha mas e sentimientonan, preocupacionan y deseonan di e pueblo di Companashi.

Partido AVP ta continua cu bishita y reunionnan den bario pa asina comparti e vision di e BON COMUN cu nos comunidad. E encuentro cu ciudadanonan di Companashi y vecindario a culmina cu un encuentro di bario na cas di famia Rene (Baba) Herdé. E bario di Companashi a responde riba e yamada di partido AVP. Ciudadanonan di Companashi a bini hunto y a expresa nan precupacion cu e rumbo di nos pais y e situacion cu mas y mas famia ta cay aden.

Den bario di Companashi, mescos cu e otro barionan ta resalta e problemanan social cu ta aumentando, e pobresa cu ta creciendo, e falta di perspectiva cu ta bira mucho comun. Mas y mas cas tin cu lucha pa por paga pa cuminda, pa electricidad y awa pa esaki no wordo desconecta. Mas y mas ta ripara cu hunto cu esnan cu salarionan mas abao y pensionadonan, mas hende ta hopi precupa cu e aumento cruel di costo di bida y ta haci e pregunta ta con nan tin cu biba.

Lider di partido mr. Mike Eman, parlamentario dr. Mr. Rycond Santos tabata presente acompaña pa coleganan di partido Wendrick Cicilia, Clifford Heiliger, Dennerich Kelly, Abigail Arends, Juni Croes y Rene Herde. Hunto a bishita bario y tanto na casnan como den e encuentro a scucha ciudadanonan y a comparti pensamentonan di cambio pa miho manera a conoce den pasado bou gobierno di AVP. Tur caminda ta scucha e deseo cu Aruba mester di un cambio y un vision distinto enfoca ariba e BON COMUN. Den e concepto aki e decisionnan di gobernantenan mester siribi e BON COMUN. E concepto di BON COMUN lo por wordo realisa cu un vision di rescate pa Aruba y liderazgo y team pa realisa esaki. E trayectoria di logranan na fabor di. Pueblo di partido AVP, ta evidencia cu un pais ta desaroya na momento cu su gobernantenan ta wordo inspira pe concepto di e BON COMUN.

Lider di partido mr. Mike Eman e enfatisa cu e Bon Comun mester ta e fundamento pa tur decision politico. E BON COMUN ta guia gobernante nan pa sirbi cada cuidadano y no un grupo selecto di persona den nos comunidad. Lider di partido AVP mr. Mike Eman a comparti un reflexion profundo cu e vision di BON COMUN ta impone un tarea riba e gobernantenan pa crea un calidad di bida pa nos cuidadanonan semenante na reino di shelo. E calidad di bida cu nos tin cu aspira pa nos cuidadanonan mester ta uno digno. Pa e motibo aki Partido AVP a redobla pensioen, a introduci un pensioen general, a introduci schoolkinderentoslag, reparatie toeslag y a inverti den infrastructura, scolnan y barionan den nos comunidad pa menciona algun projectonan inspira pa e concepto di BON COMUN. Tur e projectonan aki a sirbi henter comunidad.

Un gobierno cu un orientacion cla y consistente riba e BON COMUN ta imperativo pa crea felicidad y prosperidad pa nos pueblo. Aruba y pueblo ta confrontando un cantidad di dolor y retonan cu awor aki no ta haya solucion na beneficio di pueblo. Nos cuidadano no por mas cu e medidanan cu Gabinete Wever-Croes ta impone y ta ocasiona cu su mal maneho. AVP ta bayendo di bario pa bario pa crea e union y forsa necesario pa asina nos por rescata nos Pais y establece un gobernacion cu si ta sirbi henter comunidad. E BON COMUN di cada cuidadano di nos pais mester ta e guia y inspiracion pa asina nos por sali for di a abismo cu Gabinete Wever-Croes a hinca nos pais aden. Den tur bario, tambe den Companashi, ta ripara cu ciudadanonan no ta confia e gobernantenan actual y ta wak AVP y e concepto di BON COMUN como e caminda pa un miho calidad di bida pa tur hende na Aruba.