AVP su negociacion pa reapertura di refineria tabata gañamento

Lider di fraccion di POR den Parlamento, Marisol Lopez-Tromp a elabora riba e rol di parlamentarionan na momento cu ta tuma un decision di un indole asina grandi manera ta e caso di esun di Citgo.

Na momento cu e tema aki a bin dilanti, cual ta mas o menos 2 aña pasa, e no tabata algo cu a wordo premira debi cu gobierno di e tempo ey, esta esun di AVP su accento tabata mas riba e parti di ‘green’. E tempo ey tabatin un cantidad di conferencia y temanan di con pa haci nos pais mas sostenibel, temanan cu tabatin y ainda tin sosten den Parlamento y den comunidad.

E tempo ey gobierno no tabata transparente cu Parlamento. Dia 13 di juni 2016 miembro di fraccion di AVP cu tabata presidente di e comision di Asuntonan di Energia, Sr. Donny Rasmijn a pidi informacion riba e acuerdo cu Citgo. Dia 14 di juni 2016 fraccion di MEP tambe ta pidi informacion y ta bisa den e carta cu nan por a tende cu tin acuerdonan cu lo bay wordo firma y Parlamento (berdad) no tabata informa riba esaki. E fraccion tabata pidi pa wak e documentonan firma entre Venezuela, PDVSA, Citgo, etc cu ta toca reapertura di refineria.

Ademas, durante reunion cu Lopez-Tromp cu e tempo ey tabata Presidente di Parlamento, dia17 di juni 2016, tur e fraccionnan a pidi informacion. Aki e Presidente di Parlamento ta referi na e peticionnan di Sr. Rasmijn y fraccion di MEP cu ta pidi un encuentro of un reunion publico den Parlamento pa e tempo ey gobierno di AVP duna splicacion riba e acuerdonan cu nan lo ta cerando.

Lopez-Tromp a citando loke el a bisa e tempo ey y cu te awe e ta valido: “A pesar di tur publicidad cu gobierno ta dunando tocante reapertura di refineria, ningun di e documentonan ey te cu e fecha aki no a bin Parlamento y nos ta desea di haya esakinan”. Tambe ta pidi den e carta pa gobierno y e tempo ey Minister de Meza en particular pa duna Parlamento e documentonan pa ta informa manera debe ser prome cu nan cera acuerdonan di e indole ey.

Loke ex Minister de Meza a contesta tabata un storia cu awendia a resulta di ta un fabula, pero na final a pone tambe cu e ta considera cu e no por duna e pakete total na Parlamento. Cu eventualente el lo por pone ‘ter inzage’ un par di ora of dia, pero cu e ta considera cu tin cosnan asina confidencial cu Parlamento no por haya e documentonan aki. Motibo cu e ta bisa ta cu e lo por haci daño na e confiansa cu mester tin entre cierto companianan nan interes financiero y comercial. E carta aki tabata na juni 2016.

Un poco tempo despues por a wak e cobertura di ministernan na Venezuela cu Presidente Maduro firmando algo, pero Parlamento di Aruba no tabata sa kico nan a firma. Por a mira gobierno firmando un acuerdo cu un pais cu ta den un situacion hopi dificil financieramente, instabiel y a manda carta e tempo ey pa Minister President Eman pidiend’e pa e bay Parlamento pa splicanan e situacion di Venezuela.

Tambe e tempo ey por a mira un discusion den prensa relaciona cu e rol di un tal Rincon y su relacion cu algun minister di e tempo ey. Despues por a wak cu e persona aki a wordo cera pa corupcion.

Algun luna despues na september 2016 por a wak cu e siguiente Presidente di Parlamento Mervin Wyatt-Ras tambe a pidi e documentonan y minister ta contesta cu e ta haya cu Parlamento no por ricibinan, pasobra e kier duna como garantia cu nada no ta wordo copia di cualkier manera. Es decir, e ta pidi Parlamento pa sostene un acuerdo, pero nan no mag di wak kico e ta encera.

Un otro carta fecha dia 21 di september 2016, lidernan di fraccionnan (Bikker, Wever-Croes y Lopez-Tromp) ta bolbe pidi pa haya tur e documentonan pasobra den nan opinion esakinan no por ta secreto. Respuesta di e minister e tempo ey de Meza tabata cu e interes comercial, financiero y huridico di e companianan aki ta asina importante cu e ta kere cu Parlamento lo por haci daño di haya e documentonan aki pa wak.

Durante e reunion publico pa reapertura di e refineria, a pesar di tur e secrecia cu e documentonan, cada parlamentario a evalua riba nan mes e diferente apectonan y a duna importancia na esunnan cu nan a kere ta primordial. Algun di nan a duna mas peso na un reapertura pensando cu e lo por crea cuponan di trabou. Tambe mester tene na cuenta cu tabata temporada pre-electoral y AVP kier a crea un ambiente di optimismo di speransa, pero awe por wak e realidad unda 2 aña despues nos ta cargando e consecuencianan. Pesey Lopez-Tromp ta reitera cu e tabata un gañamento pa gana voto, gana placa y gana tempo. Pero tempo a haal in y awe hendenan ta wak e berdad. Hopi ta esnan cu a rabia y zundra pasobra el a vota contra di e proyecto aki, y ta bisa cu ohala e lo a ekibo ca su mes e tempo ey y cu e refineria di berdad lo a nifica cu nos economia lo a florece mas, pero loke ta wak awe ta un slowdown.

Lider di fraccion di POR lo urgi gobierno diahuebs awo durante reunion den Parlamento pa splica den placa chikito kico ta e realidad, kico ta loke nan a encontra den e documentonan cu antes tabata secreto y tambe pa splica kico ta futuro, ki alternativa tin pa nos pais, kico ta e siguiente paso, kico lo por bira e di dos pilar economico di nos isla of si ta riba turismo nos lo sigui, y esaki lo significa cu nos a perde 2 aña di tempo pasobra tabatin un proyecto cu awe lo por tabata finalisa.

