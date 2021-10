Den cuadro di e proposicion pa cambio di e Landbesluit Bijstandsverlening pa ayudo financiero na famia cu un yiu bao di 16 aña cu limitacion fisico of mental, e lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman y su colega drs. Mervin Wyatt-Ras a bishita e facilidad di Bibito Pin y Scol Dununman. Meta di e bishita ta pa informa e fundacionnan di nan proposicion di cambio di e leynan actual y pa haya mas guia di esunnan cu ta traha cu e muchanan aki dia den dia afo.

Bibito Pin ta un centro den dia of pasadia pa esunnan cu limitacion, mientras cu Scol Dununman ta pa esunnan cu limitacion tanto fisico como mental. A intercambia cu cabesante- y profesionalnan trahando na e dos facilidadnan pa haya nan opinion y ideanan pa cu e iniciativa di cambio di e Landsbesluit cu ta regla uitkering pa yuda mayornan cu muchanan special bao di 16 aña.

Presente tabata sra. Scholten, sra. Geerman, sra. Van Ruyven y sra. Hidalgo. A discuti asuntonan di importancia pa cuido di esunnan cu limitacion na e facilidadnan y necesidadnan di nan famia.

E proposicion di cambio di ley cu Eman y Wyatt-Ras a entrega, ta pa cambia e Landsbesluit pa ehecucion di articulonan 8 y 19 di e ley cu ta reglamenta e Landsverordening Maatschappelijke Zorg. Despues di articulo 8, cu ta reglamenta e Gehandicaptenuitkering pa un mucha/persona riba 16 aña, Eman y Wyatt-Ras a agrega un articulo nobo, cu lo haya e number 8a. E articulo nobo lo reglamenta e derecho di bijstand di un mayor cu yiu cu limitacion, di bou 16 aña di edad. E provision aki ta conta pa muchanan cu tin un limitacion fisico y/of mental.

E Kinder- Gehandicaptenuitkering ta maximo 950 florin, igual na e suma menciona den articulo 8. Conforme Censo 2010, e tempo ey tabatin 318 hoben cu limitacion, pa cual awendia ta estima cu e cantidad por yega 400 hoben cu limitacion bao di 16 aña di edad. E suma aki por yuda pa e hoben y su famia por cumpli cu tur necesidad pa garantisa un calidad di bida digno, manera e asociacion di Derechonan Humano ta indica tambe.

E motibonan pa cambio di e Landsbesluit ta cu cuido y educacion di un mucha cu limitacion fisico y/of mental, banda di ta un reto, ta trece cu ne costonan adicional pa e famia. Por pensa riba sosten pa cas, manera por ehempel pago di ayudo domestico, pasadia, adaptacionnan na e vivienda, cuminda special, transporte of guia extra.

E gastonan ta mas halto cu e cuido normal y di educacion di un mucha. Door di e falta aki den calidad di bida di e famia y di e mucha, ta hinca nan den un desbentaha enorme. E hecho cu AZV a corta den hopi producto ta hacie mas urgente y necesario pa ofrece esunnan cu limitacion un perspectiva pa nan mayornan por haci algo extra cu nan of sikiera por paga pa nan necesidnan basico.

Un uitkering of bijstand pa esunnan cu limitacion desde edad hoben lo conduci cu mayornan por busca yudansa mas tempran pa nan yiu y hinca nan den un facilidad of scol adecua na un edad mas hoben. Tambe un uitkering lo haci posibel cu por paga pa ayudo of terapianan necesario desde un edad hoben, manera p.e. pa stimula habla y movecion. Ta necesario pa baha e barera pa mayornan busca yudansa of sosten den interes di un hoben cu limitacion. Un uitkering lo por stimula mayornan tambe pa busca yudansa mas tempran.

Tanto mr. Mike Eman como drs. Mervin Wyatt-Ras a keda satisfecho cu e bishita haci na Bibito Pin y Dununman. Por nota e pasion di esunnan cu ta traha cu e clientenan special. Ta spera awor cu gobierno ta habri pa e cambio presenta y cu pronto e hobennan cu limitacion y nan famia por conta cu e sosten financiero aki.

