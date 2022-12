“Patientnan cu yega den oranan di anochi y marduga na Eerste Hulp cu haya un receta pa dolor, kentura of otro malestar no ta haya e remedinan aki, manera Cataflam/Diclofenac of Ibuprofen, paga dor di AZV”.

“Tin hopi caso di personan di edad y tambe di majornan cu mucha chiquito cu ta acudi na Eerste Hulp na HOH y ta worde bon juda y haya nan mes despues cu un sorpresa deagradabel y penoso cu na Botica, a base di medida di Gabinete Wever Croes, e remedinan prescribi no ta worde compensa”.

Cu e preocupacion grandi aki e lider di AVP mr. Mike Eman, den presencia di Parlamentaria drs Mervin Wyatt-Ras y dr. Selene Kock, a inicia conferencia di Prensa di AVP na entrada di Hospital Horacio Oduber.

Hopi remedinan no ta worde cubri

Eman ta bisa cu awor ta resulta cu e cortamento den e lista remedinan cu AZV ta cubri ta causando un situacion grave y penoso pa salud y finanzas di nos hendenan. Hopi ta casonan no solamente na Eerste Hulp, pero tambe ora di bai dokter of specialista cu faminan ta haya e sorpresa desagradabel cu e remedi prescribi no ta worde cubri mas dor di AZV.

Hasta remedinan cu si por worde cubri cu un code special di dokter/specialista hopi vez patientnan ta yega Botica sin e code y ta haya nan cu nan mes mester paga pa remedinan. Hopi remedi pa malestar di stoma, presion y druppels ta resulta hopi vez di no ta worde cubri pa AZV.

E lider di AVP mr. Mike Eman a haci referencia na hopi caso cu a worde comparti cune di faminan cu no por a paga, of cu hopi sacrificio a logra di sera e placa.

Locual segun mr. Eman ta hopi preocupante ta e hecho cu tin casonan tambe cu e a compronde for di personal di Botica cu e personanan no tin placa pa paga y ta bai cas sin e remedi cu nan tin mester pa nan salud y malestar.

Destruccion di areglonan collectivo

Hopi preocupante Lider di Fraccion di AVP, mr Mike Eman ta haya e destruccion di areglonan colectivo na Aruba, manera cu ta tumando lugar den cuido y cu ta menasa di manifesta su mes den entrada basico di nos hendenan, den enseñansa y riba tereno laboral pa loke ta seguridad di trabou di trahadonan.

“Danki na e condicionnan di bida, cu a tuma nos decadanan pa construi, cu Aruba por a scapa su hendenan di e opresion di rango, clase y posicion. Awe esaki ta worde desmantala dor di Gabinete Wever Croes cu un medida tras di tro. E continuo buskeda di e bon comun pa nos Pueblo y Pais ya mas no ta strea di guia pa gobernacion di Aruba, pero interes di grupito y famia.

E ereccion di e areglonan pa garantisa un “bestaanszekerheid” pa nos pueblo ta worde destrui den un velocidad alarmante. Ya mas un salario minimo no ta alcansa pa un existencia basico, pensioen no ta alcansa pa un existencia cu dignidad, acceso pa school pa nos muchanan ta conoce mas y mas obstaculo cu schoolgeld cu ta keda aumenta.

E bon comun

Eman ta enfatisa un bes mas cu fraccion di AVP a presenta un rumbo completamente diferente den su presupuesto alternativa titula “POR OTRO. MESTER TA OTRO” pa salbaguardia e bon comun. E curso alternativa aki pa e bon con comun ta boga pa mantencion di areglonan colectivo cu ta ofrece hende derecho riba e servicionan basico manera un bon cuido medico, enseñansa, seguridad di trabou y un entrada pa asina cada ken sin distinccion tin oportunidad igual pa por yega mas leu den bida.