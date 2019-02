AVP lo core campaña extenso pa candidatura di Karsten Klein (CDA) pa parlamento Europeo

DEN HAAG – E partido mas grandi di Aruba, AVP, di ex premier Mike Eman, lo bay hiba un campaña extenso pa e candidato di CDA, Karsten Klein, cu ta postulando su mes como candidato pa Parlamento Europeo, y ta e di tres ariba lista di su partido, den e eleccionnan di mei.

AVP y CDA pa algun aña caba tin un relacion estrecho cu otro y Klein, actualmente lider di fraccion den e gemeenteraad di Den Haag, tin un bon relacion cu otro. Tempo cu un di nan ainda tabata Prome Minister y e otro legislador nan a cera un acuerdo di cooperacion cu Den Haag lo yuda Aruba den e desaroyo di un maneho pa bicicleta.

Den un conferencia di prensa caminda ambos tabata presente, Eman a anuncia cu AVP lo haci su esfuerso pa haya mas tanto voto na Aruba cu ta posibel. E ex premier lo ta un orador invita den e congreso electoral di CDA, dia 9 di februari na Amsterdam.

Cu e ciudadanonan Hulandes Caribense den e parti aki di Reino tin derecho di voto den Parlamento Europeo ta danki na Eman. Na 2004 el a lanta un caso contra di Estado Hulandes pa asina logra derecho di voto pa Arubiano y Antianonan. Corte Europeo a dun’e rason.

E ex Minister Plenipotenciario di AVP, Mito Croes den e eleccionnan di 2009 tabata e di 11 ariba e lista di candidatonan Europeo di CDA. E no a wordo eligi pero si a logra haya 14 mil voto.

