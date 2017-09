AVP kier stimula uzo di tecnologia na scol

Educacion tabata e tema di un conferencia di prensa di candidatonan di AVP pa e eleccion parlamentario di dia 22 di September awor. Den e conferencia aki tabata presente e candidatonan Michael Lampe, Gerlien Croes y Jennifer Arends-Reyes. E tres candidatonan a papia riba e tema di educacion y loke cu ta para den programa di partido. Den e seccion di Educacion tin algun punto importante cu AVP ta bay concentra riba nan den e proximo Gobernacion y cual ta cay bou di e capitulo Renoba nos sistema di enseñansa.

Bou di e titulo di Renoba Sistema di Enseñansa tin 5 aspecto cu ta resalta: Stimula uso di tecnologia na scol; Mehora cooperacion entre docente-mayor-studiante; Crea mas facultad na Universidad; Introduci mas scol pa muchanan cu necesidad special y Elimina e sistema di ‘keda sinta’.

Den e conferencia diahuebs mainta dilanti e edificio nobo di Prinses Amalia Basisschool, candidato di AVP Michael Lampe a papia riba e importancia cu e ta mira cu tecnologia ta bay hunga den educacion. Educacion, el a bisa,“ta keda forma un base importante pa formacion di nos muchanan. Nos mester keda up to date cu cambionan cu ta tumando luga rond di nos cu semper por duna nos mas potencial y facilita e habilidad di nos maestronan pero tambe nos muchanan pa nan por keda facilita nan potencial na scol.”

E ta haya cu tecnologia ta keda importante pa crea e estimulo necesario den e proceso di educacion pa crea mas interes, crea un sistema unda cu nos muchanan ta wak e potencial atrabes di nan interesnan, pa sigui bay dilanti. Esaki ta hopi importante den nan desaroyo y pa nan futuro, mescos cu e formacion di arte y cultura tambe ta importante den educacion. “Nos mester sigui stimula e uzo di tecnologia pa facilita e trabou di nos maestronan, pero tambe pa facilita e potencialnan di nos muchanan. Esey nos partido ta para p’e, pues stimulacion di tecnologia den educacion.”

Lampe ta bisa cu tecnologia ta lanta interes di e muchanan, pa nan haya gana den e materianan na scol. No mester lubida cu mucha y hobennan ya caba ta haci uzo di tecnologianan moderno pafo di scol. Basa riba esaki, el a bisa cu AVP ta bay traha riba un sistema pa introduci tecnologia den un forma responsabel den educacion. “Tecnologia ta un instrumento pa lanta interes di e studiantenan den e materianan na scol. Nos mester yega na e miho manera pa introduci tecnologia y keda up to date den e mundo aki.”