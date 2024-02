Oposicion a tuma nota cu campaña a drenta den un fase di fast track ya cu partido MEP ta bek cu su strategia di promesa falso. E siman aki so por a mira Prome Minister Evelyn Wever-Croes den un reunion cu DIP primintiendo vivienda social, despues cu algun aña atras el a priminti di no mete den e funcionamento di e departamento, mientras cu Glenbert Croes a saca fo’i lachi e proyecto di perforacion pa gas y azeta cu durante su gobierno mes a wordo para na 2018 pasobra tabata un iniciativa di AVP.

Parlamentario di Partido di Pueblo Arubano, Arthur Dowers a urgi ciudadanonan pa no permiti pa Evelyn Wever-Croes gaña nan atrobe bisando cu stranhero cumprando cas na Aruba ta loke a aumenta e prijs pa local, siendo cu ta e tantisimo medida drastico cu el a bati pueblo y comercio cu ne, loke en berdad a pone tur prijs a subi na Aruba.

Mas recientemente, minister di economia kier mustra como si fuera mester a hisa prijs di gasolin door di transaccion di banco di e stacionnan di gasolin. “Esey no ta cuadra,” segun Dower. “Loke ta pasa ta cu ningun hende por mantene e nivel di prijs pasobra gobierno a haci cost of doing business demasiado caro y un biaha mas a pone e peso riba pueblo y comercio. Tur loke gobierno haci ta e homber chikito ta paga p’e.”

Colega parlamentario di oposicion y ex minister di energia, Mike de Meza, a sostene e argumento aki splicando cu 50% di e prijs di gasolin ta dicta pa e mercado internacional, mientras cu e otro 50% ta determina na Aruba mes. E ultimo aki ta consisti di e groothandelmarge (FMSA), e kleinhandelmarge (stacion di gasolin), accijns y e BBO (gobierno) cu ta bay dos biaha riba dje anto un biaha mas na grens tambe. E aumento dramatico di cost of doing business a come for di e kleinhandelmarge y pronto tambe un aumento na e groothandelmarge ta bin aserka. Minister Wever a dicidi di aumenta e margen di ganashi pa e stacionnan di gasolin. Sinembargo, for di esaki gobierno tambe ta come pasobra ta cobra 2 biaha BBO y na grens tambe riba dje.

Ta importante pa recorda cu na 2017 y na 2021 Evelyn Wever-Croes y Glenbert Croes a priminti pueblo di lo baha prijs di gasolin cu diesel cu 50%, pero ta aumento tras di aumento so tabatin. Mescos ta e situacion cu prijs di awa y coriente. Na luga di e bah’e manera a priminti, cu 50%, a aument’e cu 30%. Pa de Meza, esaki ta cuadra cu e ideologia di e lider supremo di MEP, cu a yega di emphatisa bisando cu campaña pa MEP ta un cos y gobernacion pa MEP ta otro cos!

De Meza: “MEP ta tres cos nan ta conoci p’e: persecucion politico, medida riba pueblo y enrikece friends & family. Esey so bo a mira den e shete aña di gobernacion aki.” Como cu tin actualmente problema entre partner di coalicion y campaña ta den porta, politiconan di MEP a recuri aun mas na haci tur sorto di promesa.