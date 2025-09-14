Despues cu pa añanan largo, gobierno di signatura MEP a negocia e mayoria di su contenido, a alarga e proceso mas y acorda e condicionnan pa despues hala atras, awo ta purba di cambia storia y haci comosifuera nan no tin nada di haber cu loke ya tin poni y firma riba papel.
Contrario na oposicion cu ta hiba un campaña populista awor cu no ta den gobierno mas y ta pone e nos stabilidad financiero y relacion cu Hulanda den wega pa asina tin algo di culpa coalicion, AVP ta opta pa sigui e proceso cu claridad, transparencia y pa informa pueblo den manera cronologico riba con e paso aki ta wordo tuma.
E procedura pa un Rijkswet ta uno formal, structura y carga di importancia pa tur pais den Reino. Aruba, como miembro den Reino Hulandes, ta participa den cada fase di esey.
Comienso na man di MEP
Na inicio, durante e periodo di Gabinete Wever-Croes, a prepara un nota oficial pa trata e materia di Rijkswet. Esey ta sosode a base di un schema oficial cu Reino mes a publica, cu ta delinea stap pa stap con ta desaroya un Rijkswet. Palabracionnan den IPKO di 2022 ta riba COHO y tabata conta pa tur isla den reino. Awor tur isla tin un tipo di supervision of Rijkswet y Aruba awor ta explorando e posibilidad di HOFA (Houdbare overheidsfinancien Aruba).
Pa motibo cu e ta un ley di consenso bilateral, Aruba y Hulanda mester ta riba un liña cu e concepto inicial prome cu e concepto aki bira publico pa encamina e proceso. Si a par’e prome cu a wak e concepto nos no lo tabata sa kico e ta encera. E documento inicial ta wordo manda pa instancia importante manera Raad van State di Reino, pa un evaluacion legal y constitucional; y tambe pa Parlamento di Aruba pa un prome ronda di discusion. Den e tempo aya, a wordo poni base pa debate, pero e proceso no a logra completa durante e periodo di e anterior gabinete.
Dia 30 di januari e tempo ey Premier Wever-Croes como premier demisionario durante un encuentro publico a puntra Parlamento si e ta sigui negocia of no y a opta pa continua cu e proceso.
Continuacion bou di AVP/FUTURO
Ora Gabinete AVP-FUTURO a asumi gobernacion, a sigui cu e mesun trayecto y te hasta cu e mesun expertonan cu e gobierno anterior.
Pueblo mester sa cu un Rijkswet no ta un ley local; e ta un ley di Reino cu ta mara Hulanda y Aruba legalmente y p’esey ambos parlamento tin su rol. Esey ta mustra con importante ta pa Aruba sigui den e proceso. Aruba conoce diferente Rijkswet caba, pero awo ta bay regarda e aspecto di nos finansas publico.
E fase actual a inclui entrega di documentacion oficial den Parlamento di Aruba, cu ta haci posibel cu por trata e tema despues den reunionan publico. Gobierno a opta pa entrega Parlamento e concepto inicial hunto cu e publicacion na Hulanda pa consultacion via internet, pa cual coalicion a pidi pa duna tempo pa por haci un evaluacion interno y bin bek cu un comprondemento solido y preguntanan necesario pa gobierno.
Despues ta bin e consehonan y cambionan cu gobierno mester haci y mester pidi mandato di Parlamento si e ta bai door pa mande tratamento den Parlamento Hulandes den Tweede Kamer – cu Aruba presente y alerta riba punto cu ta referi na nos autonomia. Mientras cu e ratificacion final den Parlamento di Aruba tambe mester pasa pa asina e Rijkswet por bira un ley valido.
Rol di Fraccion AVP
Fraccion di AVP ta sigui tur paso cu seriedad y firmeza. Nos ta keda alerta pa evita cu Aruba perde di bista su derecho y su posicion den Reino. Nos insistencia ta pa un proceso habri, transparente y comprendibel pa pueblo, stap pa stap, pa tur ciudadano por sigui e desaroyo y compronde ta con un ley di Reino ta wordo trata.
E proceso di un Rijkswet ta algo largo y complica. Pero nos mester corda: el a cuminsa bou di Gabinete Wever-Croes, y manera nan mes a bisa, nan a lag’e 90% cla. Awo ta sigui y si e ta finalisa bou di Gabinete AVP-FUTURO. Esaki ta continuacion di gobernacion y ta prueba cu ta tuma esaki cu e seriedad y integridad necesario pa e interes nacional.
AVP ta reafirma su compromiso di sigui representa e pueblo Arubano cu claridad y responsabilidad, pa cada stap den e proceso ta documenta y comparti. Transparencia y defensa di nos pais ta e as central di nos trabou den parlamento.