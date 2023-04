For di esnan hopi cerca di partido berde cu semper ta y lo ta AVP, loke ta tumando lugar den AVP ta pa motibo di lider mes Mike Eman cu hopi biaha ta hiba di pensamento cu tur hende riba lista ta suficiente madura pa resolve nan diferencianan.

Pero e berdad cu no ta di awor AVP tin crisis interno esaki tey for di prome cu Eleccion 2017 ora a sali na cla caso Ibis cu awe tin un ex minister den KIA despues ta e caso di tog a laga Benny riba lista cu a pone cu Richard Arends no a subi lista den ultimo eleccion, paso e no tabata di acuerdo cu e ponencia di Mike Eman di laga Benny riba lista.

Eproblema nan no a stop cu despues di cleccion nos por corda cu Canderlaria a keda for di parlamento cu a crea un disgusto masha grandi den henter e partido y tambe por corda con awe den felis memoria Melvin Tromp publicamente a critica Mike Eman su liderasco cu a trece otro situacion den e partido berde, cu despues cu hopi intermediadornan di e partido a logra pas entre Sr Tromp q.e.d y a sigi dilanti cu AVP.

Ultimo bataya di poder ken tin razon ken ta jong ken ta bieu den partido a bira otro dolor di cabes grandi pa lider di e partido Mike Eman ora cu Raycon Do Nacemento y Gerline Croes di fraccion di avp ta cuestiona Mike de Meza, cu a tiranan bou bus bay muri politicamente, den tratamento di ley conoci den pueblo Eddy Briezen.

Awe atrobe e bay bin den prensa di Do Nacemento y De Meza loke si nos a wordo bisa for di persona aki liga na partido berde cu hopi ta kere cu ta ora cu AVP mester un cambio paso si diabierna Benny wordo haña culpabel esaki lo ta pio cu e problema di Mike De Meza cu Raycon Do Nacemento esaki por trece un kiebro grandi den partido mirando cu tanto Mike Eman y Benny a sigura nan y coleganan riba lista cu e tabata inosente pero ora caso a bin dilanti y tur loke a bin afo a pone cu ya no tin respet pe palabra di Mike Eman ni di Benny mas den e partido e pregunta ta cuanto lo sigui traha bom te ora rementa .