AVP cla pa yuda comunidad cu yenamento di inkomstenbelasting

E temporada pa yena documento di inkomstenbelasting a yega y un biaha mas partido di AVP ta cla pa brinda comunidad di Aruba e servicio di yena e documento. Pa añanan Cas di Partido AVP ta brindando e servicio aki y e biaha aki lo haci esaki un tiki mas grandi. Parlamentario Robert Candelaria lo ta un di e miembronan di AVP yudando tur hende yena e documento di inkomstenbelasting den e proximo dianan aki.

Partido AVP ta haci un invitacion pa comunidad yega cerca nan cu nan documento di inkomstenbelasting. E aña aki kier haci esaki den un forma bon structura y bon planifica. E biaha aki lo bay tin 4 sesion, pero esaki ta depende riba e cantidad di reaccion ricibi. Hopi persona a entrega nan documento di inkomstenbelasting na Cas di Partido pidiendo asistencia.

Na Cas di Partido tin un team cla pa yuda den e 4 sesionnan cu lo bay tin. E prome sesion lo ta diaranson 22 di Augustus y 29 di Augustus di 6’or di atardi te 9’or di anochi. E otro dia di sesion lo ta diabierna 24 di Augustus y e dia aki e lo ta parti den 2 sesion. E prome sesion lo ta di 9:00am-12:00pm y di 3:00-6:00pm. Comunidad lo bay tin e opcion di scoge pa presenta sea den oranan di atardi dia 22 of 29 di Augustus y dia 24 di Augustus sea mainta of atardi. Loke partido AVP a haci pa facilita e proceso pa hendenan no warda hopi, por yama Cas di Partido AVP na 583-0911 pa traha un afspraak riba e dia di sesion preferi.

Parlamentario Candelaria ta enfatisa pa tur hende trece tur documento necesario – papel di SVb, papelnan di banco, rental- pa asina nan por yena e documento di inkomstenbelasting den un solo biaha y ta cla pa entrega. Di e forma aki Cas di Partido kier mustra cu nan ta keda brinda servicio, tambe yuda esunnan cu mester di dje. “Bo ta mas cu un partido publico, pero tambe bo ta saca man y yuda e comunidad di Aruba pa asina cu su documentonan fiscal por entrega esaki na tempo y bon yena”, e parlamentario a expresa.

Partido AVP tin un team grandi, pero pa cada sesion lo bay tin 6 mesa cu lo ta trahando continuamente.

E aña aki e yenamento di documento di inkomstenbelasting ta completamente digital y esey lo haci e procedura un tiki mas lihe. Awo a cuminsa cu 4 sesion, pero si haya hopi hende cu mester yudansa e ora lo pone mas fecha. Entrante awe por yama Cas di Partido na 583-0911 pa un cita riba e fechanan di 22, 24 of 29 di Augustus y gustosamente nan ta cla pa yuda comunidad di Aruba. Tambe pa mas informacion por bay riba Facebook page di Robert Candelaria y/of Facebook page di AVP.

