AVP a sostene fondo di Ley di Crisis Plan Social

Drs. Mervin Wyatt- Ras, parlamentario di Fraccion di AVP, a elabora ariba e Plan Crisis Social, di e e discusionann di kico ta compronde bou crisis.

E discusionnan a wordo hiba den prensa tambe. E plan ta dirigi ariba termino corto y medio largo. E ora lo mester yam’e un Plan Social, ya cu e ta mas general. pero den e plan tin varios puntonan cu ta positivo, ya cu e organisacionnan ta haya diferente trahadonan, y unda cu nan por atende e casonan, cu si wak bon, cu aunke cu inverti den e sector social, pa loke ta trata nos muchanan cu ta wordo menasa door di abuso, y maltrato, toch ta ripara cu tin un aumento den e casonan aki, pa cual a lanta Bureau Sostenemi. Den 2018 e casonan a aumenta y nan a haya mas trahado. Mas trahado tin, mas ta siña e hendenan pa señala e casonan y mas caso ta haya. Esey ta positivo, ya cu e ora e hende lo bin pa busca yudansa, y e punto cardinal ta pa duna yudansa.

Fraccion di AVP a entrega un amienda pa asina sostene e plan, ya cu nan ta haya cu ta 18 miyon ta wordo inverti den sector social, pero cu mester wordo controla. Ta importante pa e placa cu ta wordo presupuesta, ta bay na unda cu ta bisa cu e ta bay. Asina a tuma e reaccion di Raad van Advies y Conseho Consultativo, cu a bisa cu e fondo no ta transparente, ya cu no por ni hevel, ya cu e minister a hevel placa durante e tratamento den presupuesto supletorio hinca den e fondo. Esaki Raad van Advies a conseha pa no haci.

E ora cada kwartaal e minister lo mester bin duna cuenta den parlamento, di con e fondo ta bayendo. Y e amienda a wordo aproba unanimamente, y asina AVP a aproba e plan tambe unanimamente.

Fraccion di AVP ta duna gobierno e beneficio di duda, pero drs. Wyatt- Ras tin dificultad con ta yame Crisis, pasobra den un crisis mester actua na ora. Pero e plan ta consisti di puntonan di mas largo duracion. Ta bay fortifica Sostenemi, DAS y Voogdijraad. Pero Sra. Ras a bisa cu banda di ta tuma trahado, mester controla y stimula cu ta traha hunto. Pasobra ki bal tin hopi trahado na tur e departamentonan y placa y ora cu e cliente yega, ta bisa e cliente na un otro departamento. Ta manda e cliente di cashi pa muraya. E importancia ta, cual Sra. Wyatt- Ras ta sinti cu ainda e coordinacion falta, e ta importante cu ta haya e ora cu en berdad ta controla si e mucha a wordo yuda. E minister tin den plan cu lo monitor muchanan for di chikito. Esaki ta importante, pero atrobe, dado momento mester follow up tambe cu si e ta ok.

Esy ta un punto, pero pa AVP tambe ta interesante pa sa con gobierno ta sigui yuda esunnan vulnerabel den comunidad. Awendia mayoria ta keda nan so na cas, con ta sigui pa asina fortifica e grupo aki cu no ta cay den problema. Esey tambe ta un reto, no e gobierno aki so tin, pero tur otro gobierno tabata t’ey. Ta importante pa reconoce, cu tur gobierno a traha cu sector social.

Pero e gobierno mester continua cu e trabaonan y si aki un aña mester constata cu cosnan no a bay manera mester ta, mester bati alarma.

Mester wak sector social como un sector continuo unda cu tur e cambionan den comunidad, tur e cosnan cu a pasa aden, unda cu mamanan ta traha oranan largo, nan kier biaha, kier cosnan den cas, cu e consecuencia cu e muchanan ta keda nan so. Y tambe cu tin e hendenan ta hopi mas individualista, no ta coopera mas cu otro. Antes, un familiar tabata yuda e mayornan cun’e. Awendia no por mas, ya cu si haci esaki, hala atencion di un mucha, e mayornan ta rabia. Norma y balornan a cambia, e sosten, e vangwerk cu e mayor tabata tin pa yud’e educa e yiu no t’ey mas. Y esaki no tin, y p’esey e ta keda un reto, pa asina garantisa cu e ayudo ta uno optimo, pero cu e ayudo ta uno cu tin coordinacion cu otro pa asina logra e miho resultado.

Comments

comments