AVP a reuni cu e comunidad Latino

Villa Floralina a keda chikito diadomingo anochi pa e evento di Encuentro Latino cu AVP a organisa. For di oranan di atardi tempran personanan a cuminsa yega pa asina haci uso di e oportunidad pa topa cu lider di partido Mike Eman, como tambe candidato Benny Sevinger kende ta un figura masha aprecia pa e comunidad stranhero riba nos isla.

A yega cerca tambe otro candidatonan riba e lista berde manera Melvin Tromp, Arthur Dowers, Richard Arends, Jennifer Arends Reyes, Chris Dammers, Norman Roos, Michael Lampe y Sandra Brown pa comparti cu e comunidad Latino y intercambia di idea y pensamento, manera tabata e proposito di e encuentro.

Cu transcurso di atardi mas y mas hende a yega na e luga na Moko y a bira asina grandi e publico, cu Eman mes tabatin dificultad pa yega na e sitio. Mientrastanto publico tabatin oportunidad di scucha algun di e plannan cu AVP tin pa e proximo termino di gobernacion for di algun di e candidatonan presente y tabata hopi entusiasma cu loke nan a tende.

Ultimonan pa papia tabata Sevinger y Eman kendenan a haci un invitacion pa sigui brinda nan apoyo na e partido cu semper a sa di sostene e comunidad Latino y stranhero na Aruba. Di e forma ey esnan cu promove discriminacion y desunion den nos comunidad no ta haya oportunidad mas di haci hende y famianan daño cu nan politicanan cruel y racista.

E encuentro a transcuri di un manera hopi agradabel cu animacion musical di agrupacionnan local y tur esnan presente a keda hopi satisfecho for di loke nan tin ta mira durante ultimo 8 aña, y loke nan a tende por bin den e proximo cuater añanan.