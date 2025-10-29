Durante e sesion publico di Parlamento di Aruba teni den transcurso di diamars, Fraccion di AVP a presenta un mocion AVP-Futuro importante cu ta busca pa afirma e necesidad di transparencia, continuidad y respet institucional den e proceso di e Rijkswet Houdbare Overheidsfinanciën Aruba (HOFA).

E fraccion a recorda cu e Bestuurlijk Akkoord firma riba 4 di juni 2024 entre e gobierno di Aruba y e gobierno di Hulanda, ta e base di e proceso actual. E acuerdo aki tabata destina pa crea un marco legal sostenibel cu ta busca garantisa stabilidad financiero y socio-economico di Aruba. Den e documento ta cla cu ambos gobierno a compromete pa traha hunto riba un Rijkswet y pa stimula su aprobacion parlamentario.

E mocion a pone enfoke riba e principio di continuidad di gobernacion, destacando cu gobiernonan sucesivo tin un obligacion pa sigui nan compromiso oficial “cu cuidou y responsabilidad,” semper cu esey ta den interes nacional. E fraccion a nota cu e gobierno actual a sigui e trayecto cu den marco di e relacion constitucional den Reino di Hulanda.

Den su splicacion, Fraccion AVP a indica cu e proceso di HOFA apenas ta den su fase parlamentario y cu e opinion oficial di e Raad van Advies di Aruba y di e Raad van State di Hulanda ta esencial pa un decision final cu ta basa riba claridad financiero, huridico y estatal.

Den e mocion, AVP a expresa cu e Parlamento di Aruba ta reconoce cu e gobierno di Aruba ta cumpli cu su responsabilidad estatal den e ehecucion di e acuerdo di 4 di juni 2024. Ademas, a encurasha gobierno pa sigui e proceso den manera diligente y habri, pa cu parlamento por haya tur e informacion y conseho necesario pa un evaluacion definitivo cu conocemento y madurez institucional.

Fraccion AVP ta reafirma su compromiso pa un Aruba cu por enfrenta su futuro cu responsabilidad, sostenibilidad y credibilidad.