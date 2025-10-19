Synopsis… Un ola tropical fuerte, moviendo bastante rapido den parti oost di lama caribe, lo trece basta tempo den region local durante proximo 24 pa 36 ora. esaki ta inclui awacero pisa cu lamper y strena cu lo ba haci lama temporalmente bruto, especialmente na partinan
oost te noordwest di area di costa, caminda olanan por yega 6 te 8 pia.
Un aviso pa boto chikito lo drenta na vigor dialuna mainta 6’or… Esaki especialmente pa partinan oost te noordwest di costa, adicionalmente tambe ta pidi ocupantenan di boto chikito pa no aventura den areanan cu awacero pisa y lamper cu strena. Tambe ta pidi usuarionan di lama pa tene esaki na cuenta.