Meteo Aruba ta informa cu nos ta acercando e temporada di aña cu lo bay sinti mas calor cu normal, esaki ta e lunanan di augustus, september y october. Combinacion di temperatura halto y porcentahenan halto di humedad ademas di un biento de bes en cuando menos fuerte cu normal lo pone cu por sinti malestar.

Temperaturanan maximo di e siguiente lunanan lo por ta di 34°c (93 f) pa 36°c (97 f)… porcentahe di humedad den 85 te 90% of mas, lo contribui na un indice di calor (temperatura aparente) rond di 43° c (109 f) te 46° c (115 f) cada dia. E calor y humedad halto lo no baha mucho anochi cu temperatura bahando solamente te un minimo di 28°c (82 f) te 29°c (84 f), esaki lo aumenta e peligro pa hendenan cu no por haña un lugar adecua pa refresca nan curpa.

Calor excesivo ta e asesino di tempo nr. 1…hende mester ta prepara pa e peliger cu calor excesivo ta ocasiona. Mucha chikito, hende grandi y hende cu malo di curazon ta esnan mas expone. Limita actividad pafo di cas pa oranan trempan di mainta of ora solo baha, si bo tin un airco huzele of a lo menos habri bentana pa laga aire pasa y circula.

Accion di precaucion….

un aviso pa calor excesivo ta nifica cu un periodo di temperatura halto ta wordo spera.

E combinacion di temperatura y humedad halto lo combina pa crea un situacion den cual malesa causa pa exposicion prolonga na temparatura halto lo por presenta. Bebe hopi likido, keda den camber cu airco keda aleha for di solo y ademas bisti panja licht di color preferiblemente blanco.