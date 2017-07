Avioneta ta baha den East River

NEW YORK CITY, New York – Personal di emergencia a responde na un avioneta cu a baha den East River cerca di 23rd Street.

E incidente a pasa un tiki despues di 5’or y mey di atardi diabierna, ora cu un avioneta cu tabata biaha for di East Hampton Airport, a baha den e East River.

E avioneta a keda di baha na NY Skyports den East 23rd Street, situa riba East River.

E avioneta, un Cessna Caravan, propiedad di Tailwind Air Service, tabata tin 10 persona abordo y a wordo hiba bek tera cu boto. Un di e brugnan na e banda robes di e avion a kibra, cu a haci cu e avioneta a kentel den awa.

No tabata tin ningun herido te asina leu, y causa di e incidente ainda no ta conoci.

