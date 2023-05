Internacional: Transavia a cancela un otro 42 vuelo for di algun tempo te cu na e momentonan aki y tambe incluiendo diadomingo awo. Esaki ta concerni 21 vuelo bay y bin for di Schiphol, pero tambe airport na Rotterdam y Eindhoven.



Casi 8,000 pasahero a keda afecta, pero nan a wordo recompensa. E compania di aviacion tawata cancelando vuelonan for di April, door di par di avion cu a encontra probleman y no tin pieza den stock.

Door di esaki Transavia ta bay fia avion for di Romania, cu lo keda ricibi despues. Transavia lo cancela 3 vuelo di regreso for di diaranson te cu diabierna. Tin 5 vuelo riba diasabra anto 7 cancela riba diadomingo. No a keda duna cua vuelo lo wordo cancela ainda, Transavia ainda lo evalua cua ta e vuelonan cu lo keda cancela durante siman venidero.