Avion Ruso lo a bin Venezuela pa busca 20 ton di oro

CARACAS, Venezuela – Norwind Airlines ta un aerolinea Ruso cu base na Moscu, normalmente ta dedica su mes na cubri rutanan turistico pa otro destinacionnan, manera Lama Mediterraneo y Oceano Indico. E no ta ofrece vuelonan pa Venezuela.

Sin embargo, un Boeing 777-200ER, cu matricula VP-BJG, di e compania a aterisa dialuna anochi pa 8 or y 53 na aeropuerto di Maiquetia, segun e portal Flight Radar 24.

E tabata procedente di e aeropuerto di Vnukovo, pafo di Moscu, y no tin mucho informacion tocante e avion aki, cu a provoca un ola di reaccion entre e Venezolanonan mientras cu e pais ta pasando den momentonan di tension extremo despues di e proclamacion di Juan Guaido como presidente interino di Venezuela, den desafio na e regimen di Nicolas Maduro.

Rusia, particularmente, a mantene su mes como un aliado fiel di e gobierno Chavista y socio comercial cu interes den e sector petrolero, y a nenga di reconoce Guaido, un posicion comparti pa China, Turkia, y tambe Iran.

Mientras cu Brasil, Colombia, Argentina y Chile, entre otro paisnan Latinoamericano y Estados Unidos y Canada a reconoce e presidente interino eligi door di e Asamblea Nacional. Europa tambe a manifesta su mes na fabor di Guiado, y a sigura si den 8 dia Maduro no convoca eleccionnan di nobo, nan lo reconoce e opositor.

Den e contexto aki e yegada di e avion di Nordwind, un aerolinea cu tambe sa haci vuelonan charter, es decir, contrata specialmente pa cubri cierto rutanan excepcional, a lanta varios sospecha.

E periodista Venezolano Rafael Poleo a bisa riba su cuenta di Twitter cu e avion, cu capacidad pa 500 persona a yega bashi cu e intencion di busca miembronan di e gobierno Chavista y cu tripulacion dobel, cual lo permiti’e di lanta vuelo rapidamente si esaki ta necesario. Al momento, e avion aki ta na Caracas.

Riba rednan social tabata tin informenan, no confirma, di cu e Boeing 777 lo a para husto banda di e rampa nr 4, destina pa e avion presidencial.

Desde Rusia, e corant Novaya Gazeta a raporta tambe cu e Boeing 777, nr di vuelo N49801, a lanta vuelo sin pasahero y cu e avion aki nunca antes a bula pa Venezuela, aunke Nordwind si a yega di bula pa Venezuela na dos ocasion, na december 2018, ambos tabata vuelo charter. Novaya Gazeta a indica tambe cu e avion tabata wordo opera pa dos tripulacion completo y cu nan a tank combustibel poco despues di nan yegada na Caracas, tur cos ta cla pa si mester lanta vuelo.

Contrario na rumornan cu a surgi riba rednan social, e corant a indica cu e avion por a wordo manda pa retira personal Ruso na Venezuela, algo cu a cobra relevancia den e ultimo dianan.

Di otro banda, e ex diplomatico Ucraniano Bohdan Yaremenko a indica na Novaya Gazeta cu Nordwind, y specificamente e Boeing 777 VP-BJG, a realisa vuelonan pa aeropuertonan di Crimea cu ta bou si sancion internacional, mei mei di e crisis cu Rusia y Ucrania ta enfrenta desde 2014 despues di cu Moscu a duna ordo pa anexa e peninsula.

E avion aki ta wordo cuida door di efectivonan militar.

Comments

comments