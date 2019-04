Avion procedente di Santo Domingo ta aterisa di emergencia na Dominica

ROSEAU, Dominica- Un avion di e aeroliña Sky Airline a aterisa di urgencia y a termina pafo di e e pista di e aeropuerto Douglas-Charles na Melville Hall, isla di Dominica, segun e portal Dominica News Online.

E informacion publica pa e medio ta cu e jet tabata tin complicacionnan cu su trein di aterisahe. Tambe ta reporta di cu no tabata tin heridonan di gravedad, aunke cu si tabata tin un pasahero cu a resulta cu’n corta chikito ariba su wowo y otronan tabata keha di dolor di pecho.

E avion cu matricula Hi 1017 segun Aerodom a sali pa 10 or y 29 di mainta, tabata biahando for di Santo Domingo y a aterisa di emergencia na airport Melville Hall (Douglas Charles).

Door di e accidente e airport a wordo cera.

