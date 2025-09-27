Diasabra 3:58 un avion bou nomber Sunwing pero ta bula pa WestJet a sali Aruba cu casi 200 persona abordo tur ta persona Canades, direccion Toronto Canada. E vuelo WS2199, miyanan panort di Aruba e avion opera pa Sunwing pa cu vuelo di Westjet a confronta problema cu e radar weather y aki kaitan a bati alarma na toren di Aruba.
Debi cu ta un vuelo di oranan largo, e kapitan a opta di bin bek Aruba keda den cercania y a haya ordo pa keda kima fuel pariba di Aruba mes casi 2 ora largo pa yega ne peso cu e por baha.
No tabatin ningun alarma di emergencia, brandweer tabata riba standby y personalnan di Toren di Control tabatin tur cos bou control mientras cu tabatin varios vuelo bahando y subiendo.
Tur hende abordo di e avion a compronde e situacion y no tabata den panico ya cu e avion tabata 4000 pia halto y tabata cerca di Aruba pa si algo pasa por aterisa, pero djis debi cu e screen y e tumamento di informacion pa cu tempo no tabata optimalisa a opta pa no sigui evita cualkier problema ora sali di lama caribe.
Pa 6:35 e avion a baha foi pariba sin ningun problema y a bay staciona na e gate pariba unda tecniconan a haci un inspeccion y tur pasahero abordo a baha pa keda Aruba te ora cu e problema keda resolvi pa siguiente dia un intento pa bay bek nan pais.