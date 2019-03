Avion di Ethiopian Airlines a cay matando tur 157 persona a bordo

ADDIS ABEBA, Etiopia— Un Boeing 737 di Ethiopian Airlines cu tabata dirigi su mes pa Nairobi, Kenya, a cay un rato despues di a lanta vuelo.

E avion, un Boeing 737-800MAX cu number di vuelo ET 302, a perde contacto pa 08:44 a.m. hora local poco después de despegar, pa 08:38 a.m. hora local, for di Aeropuerto Internacional Bole den la capital Etiope, e aerolinea a informa den un comunicado.

No tabata tin sobreviviente, e comunidad ta bisa.

E avion a cay cerca di Bishoftu, zuid-oost di Addis Abeba. E aerolinea ta calcula cu tabata tin 149 pasahero y ocho miembro di tripulacion a bordo.

“Na e momentonan aki, e operacionnan di buskeda y rescate ta den curso y no tin informacion confirma riba e sobrevivientenan of e posibel causanan di e accidente”.

“E personal di Ethiopian Airlines lo bay na e sitio di e accidente y lo haci tur lo posibel pa yuda e servicionan di emergencia”, e aerolinea a agrega.

E aerolinea a bisa cu’n centro di informacion y un liña di telefon di emergencia “lo ta disponibel dentro di poco”.

Ethiopia Airlines a gana e reputacion di ta un di e miho aerolineanan di Africa. E tin un bon historia di siguridad y e flota mas nobo di e continete Americano”, segun su website.

E Boeing 737-800MAX ta e mesun tipo di avion cu e esun Indones Lion Air cu tambe a cay poco tempo despues di a lanta vuelo di Jakarta na 2018, matando 189 persona.

E ultimo accidente grave cu a afecta un avion di pasahero di Ethiopian Airlines caminda cu 83 pasahero mas 7 tripulante a perde nan bida.

Victimanan

E victimanan ta di 35 nacionalidad diferente, segun un vocereo di e aerolinea, incluyendo:

32 Kenia

18 Canada

9 Etiopia

8 China

8 Italia

8 Merca

7 Francia

7 Reino Uni

6 Egipto

5 Alemania

4 India

4 Eslovaquia

3 Austria

3 Rusia

3 Suecia

2 España

2 Israel

2 Marruecos

2 Polonia

1 Belgica

1 Djibouti

1 Indonesia

1 Irlanda

1 Mozambique

1 Noruega

1 Ruanda

1 Arabia Saudita

1 Sudan

1 Somalia

1 Serbia

1 Togo

1 Uganda

1 Yemen

1 Nepal

1 Nigeria

1 pasapoort di ONU

