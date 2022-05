Internacional: Un avion di e compania Tiber Airlines vuelo TV9833 cu masomenos 122 persona tabata cla pa lanta su vuelo for di e aeropuerto internacional Chongqing Jianbei China, na dado momento huma a cuminsa Sali for di e cabina y mester a actua lihe pa evacua tur hende for di e avion. Por bisa cu tur persona a logra Sali for di e avion prome cu esaki a pega na candela. Por lo menos 36 persona a ricibi lesion menor. A start un investigacion pa determina causa di incidente aki.

