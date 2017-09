Avion di Delta Air Lines ta desafia horcan Irma na dos oportunidad

SAN JUAN, Puerto Rico- Un vuelo di e aerolinea Delta Airlines cu tabata cubri e ruta di New York pa San Juan, a lanta vuelo a pesar di cu Irma, e horcan mas grandi cu e yega di forma den Atlantico, ya caba tabata ariba e isla.

E compania Mericano Delta Air Lines diaranson a realisa un vuelo cu a logra cu a logra evita e horcan poderoso Irma den dos oportunidad, segun USA Today. E biahe a bira mas emocionante y preocupante ya cu aficionadonan di aviacion tabata monitor e progreso di e vuelo a traves di Flightradar.com, un servicio di rastreo di vuelo online.

E vuelo 431 di e aerolinea, cu tabata cubri e ruta New York pa San Juan a dirigi su mes pa e nacion Caribense a pesar di cu Irma, ya caba a yega e isla. Mientras cu e pilotonan tabata sigui cu nan vuelo pa nan destino, e tormenta di categoria 5 tabata pasando dilanti e avion ariba e radar.

Segun vocero di Delta Air Lines, Michael Thomas, a aplicacion di e compania aereo a mustra e estado di tempo durante e vuelo y cu ta anuncia turbulencianan tabata di gran ayudo pa e pilotonan cu a realisa e parti final di e vuelo pa San Juan di manera preciso y sigur. E aterisahe di e avion den e capital di Puerto Rico tabata solamente un parti di e desafio, tanto pa e pilotonan como pa e ekiponan di asistencia riba tera.

Casi 40 minuut despues di e aterisahe y 24 minuut prome cu tabata planea e vuelo di regreso 302 di Delta Air Lines a sali rumbo pa New York, segun Flightradar.com.

“Nos tripulacion y ekiponan di asistencia na tera tabata increibel den nan esfuerso pa bira e avion cu rapides y siguridad di manera cu e vuelo lo por a sali hopi prome cu e menasa di horcan”, Thomas a indica.

E avion cu 173 persona abordo a regresa Merca sin inconvinientenan.