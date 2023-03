Diahuebs pa 7:22 anochi e avion di Air Canada a sali for di Aruba direccion Toronto, pero e kapitan di e avion no tabata desea pa algun pasahero cu no tabata comporta manera mester ta aborda e avion pa subi e vuelo tambe. E personanan tabata incomportabel, nan a sinti cu nan a keda chuercha pa e personal di e agencia y no a informanan cu e avion a bay laganan y sin laganan cu un camber di hotel. Nan a cuminsa haci fastioso rond di 11’or pafo di Airport y a cana bay e hotel pariba di airport wak si por tin un luga pa nan keda un anochi y siguiente dia busca un manera bay merca bek.