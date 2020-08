Avion Dash di Warda Costa ta asisti den detencion di boto cu droga

Resientemente e avion Dash di Wardakosta a asisti cu un detenshon di un boto cu tabata transporta 430 kilo di droga riba laman grandi. E droga tabata empaketa den 21 pakete na bordo di e boto. Banda di e operacionnan riba laman grandi Warda Costa ta keda alerto tambe pa transportenan di droga y di indocumentadonan cu ta purba drenta e islanan ABC via di laman. Lo keda monitor e costanan di e islanan intensivamente cu asistencia di e barco di Marina Real Zr.Ms. Groningen cu lo keda asisti Warda Costa cu su patruyanan. Banda di esaki e Sentro di Rescate y coordinacion lo dirigi e unidatnan di Warda Costa riba lama manera e avion Dash, e Metal Sharks nan y e cutter nan na momento cu detecta un situacion peligroso of contakto sospechoso riba lama.

Na momento cu un habitante alerto mira un situacion sospechoso of peligroso riba lama nan por yama Warda Costa riba e number 913. E number aki ta alcansabel di dia y anochi. Barconan riba lama tambe por tuma contacto cu e Centro di Reskate di Warda Costa via di e canal VHF 16 na momento cu nan mira algo sospechoso of peligroso riba lama.

