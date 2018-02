Avion cu 65 pasahero abordo ta cay na Rusia

MOSCU, Rusia- Un avion di pasahero di e aerollinea Saratov a cay diadomingo den e region di Moscu. Un rato prome el a lanta vuelo rumbo Orsk. A bordo tabata tin 65 pasahero mas 6 miembro di tripulacion, segun fuentenan di e serviciio di emergencia cita pa medionan Ruso. Ultimo informenan ta indica cu lo no tin sobreviviente.

Di mes manera, un fuente di e servicionan di emergencia Ruso a indica na e agencia Interfax cu e 71 personanan abordo, no tabata tin niun posibilidad di sobrevivi, segun e agencia AFP.

Ademas, e agencianan di noticia Ruso a cita testigonan den e pueblo di Argunovo, cu a wak un avion na candela, cayendo for di shelo.

E avion, un Antonov AL-148 di e compania Ruso Saratov Airlines, a cay den e distrito di Ramensky, pafo di Moscu. El a disparce di e radarnan poco despues di a lanta vuelo, cu lo a dura solamente 2 minuut y 11 seconde.

Ekiponan di rescate no por yega na e sitio di desgracia, pa motibo di e sneeuw cu a bolbe cay diadomingo y mester a yega te den e zona, na pia.

E prome imagennan di e desastre ta circula ariba rednan social, medionan di comunicaccion a difundi loke parce di ta un video aficionado na e luga di e tragedia.

