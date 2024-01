Cu masha orguyo Aeropuerto di Aruba ta anuncia un crecemento significante den e conexion pa Colombia cu Avianca door di reintroduci su ruta non-stop for di Medellin pa Aruba.



Recientemente e aerolinea a anuncia su plannan pa expande su servicio pa Aruba cuminsando e operacion desde Medellin, Colombia cu cuater vuelo semanal cuminsando desde juni 2024. E vuelonan ta programa riba dialuna, diaranson, diabierna y diadomingo saliendo for di Aruba 11:15 am y yegando 12:25 pm na Medellin, Colombia.

E decision di Avianca pa expande e servicionan ta refleha e compromiso cu e aerolinea tin pa fortalece e conexion entre Colombia, Latino America y Caribe a traves di Medellin. David Alemán, Sales Director di Avianca pa Colombia y Sur America, a destaca e status di Aruba como destinacion principal pa Avianca, cu actualmente ta opera seis vuelo semanal desde Bogota.



E ruta di Medellin pa Aruba ya caba ta operacional caba pa un tempo. Wingo ta ofrece cuater vuelo semanal riba dialuna, diamars, diaranson y diasabra. Avianca lo haci uzo di un Airbus A320 cu capacidad pa 180 stoel pa e ruta Medellin-Aruba. Ta spera cu e expansion aki lo aumenta e capacidad di stoel entre e dos destinacionnan cu un 90% compara cu aña 2023. Medellin lo consisti di un participacion den e mercado di 17% di henter e capacidad di America Latino. Ademas, Medellin ta transformando den un centro di conexion crucial pa Avianca, cu mas di 20 ruta nacional y internacional.

E aumento di frecuencia tin como obhetivo pa ofrece su pasaheronan mas flexibilidad y opcion na momento cu nan ta planea nan biahe, no unicamente pa Colombia pero tambe p’e otro destinacionnan solicita den Sur America. Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive, a duna di conoce cu: “Como obhetivo principal di nos aeropuerto, nos ta dedica pa engrandece y mantene e conexionnan strategico y garantisa e sostenibilidad a largo plaso di nos rutanan.”

Detaye di vuelo

E ruta Medellin-Aruba lo ta operacion durante cuater biaha pa siman riba dialuna, diaranson, diabierna y diadomingo, cuminsando desde 2 di juni 2024. Tin posibilidad pa book ticket riba Avianca su website: https://www.avianca.com/en/ of cerca bo agente di biahe preferi.



Tocante MedellinMedellin, den e curason di Colombia, ta birando un hub pa e biaheronan cu ta en busca di conexion rond di henter Latino America y Caribe. Cu su cultura excitante, paisahe impresionante y infrastructura den crecemento, Medellin ta fungi como un punto fundamental pa e iniciativanan di expansion di Avianca, fomentando un miho conexion den henter e region.

Tocante Avianca

Avianca, un aerolinea lider den Latino America, ta dedica na facilita experiencia di biahe senciyo pa e pasaheronan na Colombia, Sur America y mas. Cu un compromiso den experencia den servicio y conexion, Avianca ta sigui innova y amplia su red di ruta, solidificando su posicion como operador di confiansa ainda mas den e region.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion non-stop rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 14% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di december 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba. Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/