Avianca a anuncia benta di ticket p’e ruta temporal aki cu lo cuminsa bula desde dia prome di juni proximo. E compania lo opera 4 vuelo pa siman, ofreciendo mas di 1.000 asiento den e avionnan di e modelo Boeing A320, cu capacidad di entre 150 pa 180 pasahero. E ruta aki ta bin adicional n’e 7 vuelonan actual cu Avianca tin di Aruba-Bogota. Cu e rutanan aki e dos paisnan ta conecta cu 44 frecuencia pa luna.

“Nos ta sigui fortalece nos red y ta bet riba e potencial di Medellin y Aruba, dos destino den e region cu ta conta cu gran potencial. Nos ta stimula e conexion y e turismo pa e isla y Caribe”, tabata palabra di Rolando Damas, director di benta di Avianca pa Norte America, Centro America, Caribe y Europa.

Itinerario pa e ruta Medellin-Aruba-Medellin*:

*Operacion ta depende di aprobacion gubernamental, ora local.

“Nos ta hopi contento cu e expansion di vuelo pa Aruba, asina ta ofrece mas alternativa di conexion p’e biaheronan. Cu e lansamento di e ruta nobo aki, ta duna e biahero no unicamente un opcion pa vakantie sino un opcion pa ta mas cerca di negoshi y desarroyo cu e mercadonan internacional. Mi ta felicita y alabes gradici Avianca como un socio estrategico pa nan colaboracion y pa e trabou cu nos a realisa hunto cu Avianca y Aruba pa expande e rednan di conexion den Sur America. Nos ta sigur cu e ruta nobo aki lo ta exitoso y aeropuerto di Aruba ta comprometi pa colabora cu e aerolinea pa haci esaki posibel”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive pa aeropuerto di Aruba a sigura.

Awendia e clientenan di Avianca ta conta cu opcion pa mas di 130 ruta, 3.800 vuelo pa siman y mas di 600.000 asiento pa siman cu ta conecta cu 24 pais den America y Europa. Algun di e opcionnan di conexion internacional di e aerolinea ta: Cancun y Ciudad de México (México), Guayaquil y Quito (Ecuador), New York, Orlando, Miami (USA), Madrid (Spaña), Punta Cana (Republica Dominicana), San Jose (Costa Rica), entre otro.

Ticket ya caba ta disponibel riba e app, website of a traves di bo agencia di biahe preferi.