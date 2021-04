Avestruz ta pone Benny Sevinger tuma decision si ta retira di politica

For di prome instante cu gobierno a cay, Benny Sevinger a expresa di lo no participa den e eleccion parlamentario 2021. Sinembargo pa motibo cu a yama eleccion adelanta, a pone cu tur partido a haya nan mes den un careda di ultimo ora.

Den e situacion aki diferente persona a haci un apelacion na Parlamentario Benny Sevinger pa sigui un eleccion mas. E duda di Sevinger tabata sinta den e investigacion cu tin andando contra dje. AUnke ela bisa semper “mi consenshi ta limpi”, e no kier pa su famia wordo lastra den e situacion cu esaki por trece cu ne durante campaña.

Por a compronde cu te cu fin di siman ainda e intencion tabata pa e participa den e eleccion di dia 25 di juni awo, aunke e lista di e partido berde no tabata traha.

Pero cu e detencionnan cu a cuminsa cay for di diadomingo pa e caso Avestruz a pone cu henter e escenario a bolter. Mas ainda despues di detencion di Leoncita Arends, un palanca di e partido berde.

Benny Sevinger tabata e minister directamente envolvi den otorgamento di un gran cantidad di tereno comercial, di tamañonan basta grandi na tanto Leoncita Arends como familiarnan di dje.

Keda pendiente pa mas informacion asina cu bini un anuncio oficial.

Comments

comments