Aversion contra di vacunacion ta trece peliger pa salud di e poblacion

E Comision Europeo ta bati alarma pa e creciente aversion di mayornan pa vacuna nan yiunan of nan mes. E salud publico ta core peliger door cu paisnan Europeo no ta cumpli cu e grado di vacunacion contra di malesanan manera bruela, difteria, tosamento ferino y tetanus.

‘Programanan di vacunacion nacional ta bira mas zwak cada dia’, segun e Comision a declara durante un presentacion di un serie di proposicion cu lo mester trece cambio den esaki. Un accion na nivel Europeo ta necesario ya cu e ‘debilidad di un pais den vacunacion, ta trece e salud y siguridad di tur ciudadano Europeo na peliger’.

E comision ta mustra ariba un ‘regreso dramatico’ di sarampi den Union Europeo. Na 2017, tabata tin mas di 14 mil caso, tres biaha mas hopi cu na 2016. Den e ultimo dos añanan, 15 persona a muri door di sarampi. Cu e malesa aki ta lanta cabes un biaha mas, ta debi na e grado abao di vacunacion. Meta di Organisacion Mundial di Salud (WHO) ta pa por lo menos 95% di e ciudadano mester ta vacuna contra di sarampi, pero e meta aki ya casi no ta wordo cumpli cun’e den mayoria pais.

Difteria tambe (dos morto na 2016/017), tetanus y sarampi ta lantando cabes. Pa e malesanan aki tambe ta conta cu e grado di vacunacion di 95% no ta wordo cumpli cun’e. E lucha pa vacuna por lo menos 75% di e mayornan contra di griep, tambe a fracasa.

‘Aversion na vacunacion ta un preocupacion alarmante’, segun e comision. Esaki tabata un tema importante durante e reciente eleccionnan teni na Italia.

Pa kita tur duda for di e ciudadano tocante vacuna, e comision ta evalua pa lanta un ‘Coalicion pro Vacunacion’, segun informenan confidencial. Esaki plataforma aki lo mester brinda e balansa entre mito y realidad contra di e activistanan contra di vacunacion. Esakinan ta trece solamente duda den e efectividad di e vacuna, pero tambe ta plama noticianan falso tocante supuesto efectonan secundario.

‘Conceptonan eroneo tocante vacunacion a cambia e focus di e beneficio di vacuna na e desconfiansa di ciencia y e miedo na posibel efectonan secundario’, e comision a bisa den su informe preliminar. Un website accesibel pa tur hende cu ta contene bon informacion tocante vacuna lo mester keda cla pa otro aña. E ciudadano mester tene cuenta cu si cada biaha, menos ta e personanan cu ta wordo vacuna, e posibilidad di un brote cu consecuencianan grave lo aumenta.

E comision lo desea tambe un intercambio mas grandi di informacion entre e estadonan miembro tocante e aversion di vacunacion, cu ta varia segun e pais y e vacuna. Dokternan tambe mester ta miho prepara ya cu nan ta e prome punto di contacto pa ciudadanonan cu ta duda. Pa 2020, tur pais miembro di Union Europeo lo mester cumpli cu’n cobertura di 95% di sarampi. Na Hulanda, e cobertura di vacunacion contra malesanan manera sarampi ta halto compara cu hopi otro paisnan, pero asina mes e no ta cumpli cu e standard.

E comision ta propone tambe e introduccion di un carchi di vacunacion Europeo. E foyetonan di vacunacion (nacional) actual hopi biaha ta redacta den un solo idioma, pa cual muchanan no ta wordo vacuna adecuadamente, ora cu nan bay un otro pais Europeo debi bareranan di idioma y otro orarionan di vacunacion. E comision kier tambe pa e estadonan miembro duna mas atencion na adultonan awo cu mas persona no vacuna ta drentando Union Europeo debi na e aumento di migracion.

Un escasez cada biaha mas grandi di vacuna ta otro problema, cu, segun e comision, ta rekeri di un enfoke Euroepo. Paisnan manera Italia, Spaña, Grecia, Portugal, Rumania y Bulgaria ta sufri regularmente di un falta di bon vacuna. E comision ta propone pa nan ricibi yudansa for di estadonan miembro cu tin vacuna di mas. Ademas, e comision ta recomenda pa estadonan miembro intensifica su cooperacion di e calidad di vacuna.

Pa un grupo di mayornan e vacunacion di nan yiunan no ta algo automatico. Den nan parecer echonan cientifico ta hunga un rol subordinador.

Un programa di actualisacion pa dokternan di mucha y 2 miyon euro extra pa un conversacion mas amplio cu e mayornan. Cu esaki e Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) kier kita tur duda tocante vacunacion. RIVM ta señala un cantidad creciente di mayornan cu ta haci pregunta pa asina dicidi si nan ta laga nan yiunan participa den e programa di vacunacion di Reino.

Fuente: VOLKSKRANT

Comments

comments