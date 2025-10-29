Biblioteca ta invita tur mucha pa participa na su Festival di Buki pa mucha. Biblioteca a invita autor y ilustrador pa su festival for di Hulanda, Corsou, Boneiro y nos mes talentonan local. Un grupo cu ta bay scol otro siman pa conta storia, pa duna demostracion con ta ilustra un buki, presenta un mundo di buki di aventura. Autor, contador di storia y ilustrador local pa e festival 2025 nan ta: Liliana Erasmus, Mary Ann Christiaans, Ariana Koolman, Esmeralda Tromp, Daylan Krozendijk, Emerita Emerencia, Lizette Winterdal, Giovanni de Windt & Melisa Robert pa Aruba Excellence Foundation y Irmgard Frans.
Autor di buki pa mucha, Liliana Braamskamp-Erasmus, ta trece otro aventura pa mucha, hunto cu su colega ilustrador Danielle Schothorst. Titulo di e buki ta ‘Zap! Zap! Zzziennng!’. Produccion ta di biblioteca y Levendig Uitgever. Esaki ta un buki pa tur mucha na Aruba, na dos idioma, Hulandes y Papiamento y e ta obtenibel na libreria. Tur cliente di libreria ta haya e buki aki gratis cu compra di 25 florin, tanten cu tin.
Pa mucha cu no ta haya bishita di autor na scol, por pasa na biblioteca pa un presentacion special 3or di atardi.