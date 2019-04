AVB ta felicita e campeon di e di 20 Copa Cees Bossers Beach Soccer 2019

Durante e fin di siman di Semana Santa na Eagle Beach a tuma luga e di 20 Copa Cees Bossers Beach Soccer cu tabata dedica na Roland de Cuba. E aña aki Beach Soccer a conoce un campeon nobo despues cu pa 3 aña consecutivo No Mercy tabata campeon, di cual e biaha aki e team Don King Kong a titula campeon di e campeonato. Desde diahuebs anochi e weganan a inicia cu e categoria di hendenan homber y esaki a bay te cu Dialuna atardi. Diasabra mainta a cuminsa cu e weganan di Lifida unda cu a saca ganado den cada categoria. E resultado di categoria mini baby ta: Estrella campeon y Britannia sub campeon, baby: RCA campeon y Estrella sub campeon, Lifida A: Estrella campeon y Britannia sub campeon, Lifida B: 297 campeon y Britannia sub campeon. Diadomingo weganan a continua den categorianan menor y damas, unda cu despues di batayanan fuerte a bin conoce e ganadonan di nan categoria. Den e categoria di menor Bubali tabata e campeon y RCA a bira sub campeon, mientras cu den categoria di damas The Devils a bira campeon y Up Town Girls sub campeon. Despues di diferente wega, Dialuna atardi tur hende a haya sa e resultado. Na di 4er luga a keda Pitbull, 3er luga Lost Boys, sub campeon No Mercy y campeon Don King Kong. Roland de Cuba, organisado di beach soccer, a expresa cu e torneo Copa Cees Bossers Beach Soccer tabata exitoso cu participacion di tur categoria. Den e categoria di grandi muchanan hoben a “take over”. E campeon di aña pasa a lucha pa defende su corona. Roland de Cuba ta kere pa bin cu teamnan internacional pa boost up e teamnan di Aruba y el a haci esaki door di a pone 4 team di Marinierskazerne den cada poule. AVB ta feliz di por a mira un biaha mas un torneo di beach soccer exitoso y ta felicita e organisadonan di ta organisando esaki pa 20 aña consecutivo. Pabien na tur team ganado.

