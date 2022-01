Arubaanse Voetbal Bond (AVB) awe diasabra 29 di januari 2022 ta celebra nobenta aña di existencia. Tabata nuebe decada pasa cu a funda e organisacion oficial, aunke cu e historia di futbol a start bastante aña prome. Presidente di AVB, Sr. Egbert Lacle y henter e directiva, ta felicita tur club miembronan, staf, hungadornan, coachnan, boluntarionan den AVB pero tambe tur fanaticonan di e deporte Rey.

Yega 90 aña no ta facil. Ta hopi sacrificio a bay pasobra no semper tabatin tur e ekipo, fondo y experiencia cu nos ta conta riba dje awendia. A tuma hopi aña prome cu por a percura pa profesionalisa e federacion y move for di trabounan boluntario pa trabou profesional y den servicio directo. Pero awe por mira e frutonan, den cual Aruba ya conta cu mas hungador y entrenadornan bon prepara pa sigui carga e futbol pa e siguiente nobenta añanan.

Con futbol a nace na Aruba

Na aña 1909 Sr. Gerard de Veer, e tempo ey un comerciante conoci, a mira un potret di un bala di futbol den un catalog y a manda busc’e pa su dos yiu hombernan, esta Eddy y Geffy. E mesun aña, Dominee Ds. Gerrit Eybers a funda, hunto cu e rumannan de Veer y otro hobennan di Playa (Oranjestad), e prome club di futbol. E nomber cu nan a scoge tabata Aruba Voetbal Vereniging, popularmente conoci como A.V.V. E tereno cu nan a haya pa traha e prome veld di futbol riba nos isla tabata na unda awendia e edificio di Corte ta situa, esta panort di Emanstraat y pabou di Hendrikstraat. Como cu e tereno a tabata yen di mata di kwihi, tuna y cadushi, e hobennan hunto cu Dominee Eybers mester a traha duro pa por a kita tur esakinan.

Un ingles cu tabata traha como accountant na Aruba Phosfaat Maatschappij na Seroe Colorado tabata yuda nan cu entrenamiento y e reglanan di wega. Como cu e prome añanan no tabatin mas club, a dicidi pa parti A.V.V, den dos team, un blauw y un cora pa hunga contra otro. E fraternan di Tilburg, cu a cuminsa duna les na scol di mucha hombernan na 1915 tambe a yuda den desaroyo di nos futbol.

E prome bond di futbol

Na mas o menos 1920 of 1921 a funda e prome bond pa futbol. E nomber ni e dirigentenan di e bond aki no ta conoci. Nan a organisa e prome campeonato na 1921 y Wilhelmina a bira e prome club campeon di nos isla. E siguiente aña a funda e Club Vitesse cu durante añanan 20 a bira e club mas popular di nos isla y cu a sali campeon varios biaha. Na 1924 a tuma luga e prome wega interinsular ora cu Sparta di Corsou a bin Aruba pa hunga contra Vitesse.

Futbol a crece rapido na Aruba

Cu apertura di Lago y mas despues e refinerianan Eagle y PanAm, futbol a cuminsa plama riba nos isla y na 1927 nos a haya e prome club pafo di Playa, na Savaneta, yama Roozendaal y mas despues a bini Trappers na Santa Cruz y tambe na Noord clubnan a lanta. Na April 1930 e seleccion di Aruba a bishita Corsou pa prome biaha. Tres luna despues e team di Lago a hunga e prome wega internacional na Maracaibo, Venezuela.

Con AVB a nace

E mesun aña aki na october a funda un bond nobo, Aruba Voetbal Bond y Dr. J.R (Coco) Arends a bira e prome presidente, Captain Rodger, e presidente di Lago a pone un escudo como premio pa e club campeon. E siguiente aña AVB a organisa su prome campeonato y Hollandia a titula campeon. Na fin di e aña ey e “Equipo Brond” di Peru a bira e prome club stranhero pa bin hunga na nos isla. Pa por a obtene un pida tereno pa traha un sportpark AVB mester a wordo funda oficialmente y esaki a sosode dia 29 di januari 1932.

Futbol a crece den guera

E mesun aña a cuminsa e di dos guera mundial na Europa pero nos isla mes a wordo envolvi ora cu Alemania a invadi Hulanda na luna di mei 1940. Durante guera, a pesar di e atake riba Lago y tambe “blackout”, futbol a bira masha popular riba nos ista pero masha poco club tabata miembro di AVB. Na 1944 Aruba pa prome biaha a logra un victoria contra Corsou.

Reorganisacion

Na 1947 a eligi un presidente y un directiva nobo cu a reorganisa AVB y ya na e campeonato di e aña ey a participa 17 club. Na november di e aña ey tabatin inauguracion di e luznan na e tereno di Lago Heights cu a bira e prome veld pafo di Lago Colony pa haya luz artificial. Na 1951 Wilhelmina Sport Park a wordo basha abou y na april 1952 a inaugura e stadion nobo cu a haya e nomber di Wilhelmina Stadion.

Pais Aruba

Na aña 1986 Aruba a haya su Status Aparte y na 1988 a acepta nos como miembro di FIFA. Na 1994 tabatin apertura di stadion nobo cu a hava e nomber di Compleho Deportivo Guillermo P. Trinidad. Na 1996 Aruba a participa den su prome wega di cualificacion pa un mundial contra Republica Dominicana y na 2000 Aruba a gana su prome wega di cualificacion contra Puerto Rico.

Plannan grandi

Entretanto, hopi aña a transcuri y awo tin inversionnan grandi pa haci atrobe na infrastructura di futbol pa nos isla. Hunto cu FIFA y Gobierno di Aruba, ta uniendo esfuerso y fondo pa drecha e stadionnan na standardnan aceptabel pa e federacionnan internacional. Pa esey mester, no solamente fondo pa renobacion, pero un compromiso serio pa aloca fondo pa mantencion. E directiva di AVB ta convenci cu pronto lo yega na acuerdo cu gobierno pa por mira “bala lora” atrobe!

