AVB lo tene su eleccion pa directiva dia 2 di Augustus

Como reglamento AVB mester cumpli cu un eleccion nobo, cual ta programa pa dia 2 di Augustus. Cada cuater aña ta tene un eleccion. En total tin 9 miembro di directiva. Den e caso aki, 4 miembro di directiva ta bin na remarca pa wordo cambia, den e sentido cu eleccion pa 4 puesto di miembro di directiva, plus den e eleccion aki tambe e puesto di presidente ta bira vacante. E eleccion cu ta bay bin ta pa 5 puesto di bestuur, segun e presidente actual, Richard Dijkhoff, kende a cumpli cu su 5 añanan.

Dia 27 di Juli e lo cumpli esaki, pero mirando cu e compromisonan cu tin, directiva a tuma decision cu e siguiente eleccion lo tuma luga dia 2 di Augustus. Esun cu sigui Dijkhoff ta bay subi como presidente inmediatamente. Durante reunion caba, na momento cu e eleccion tuma luga, ta asumi e puesto.

30 dia prome cu e fecha di e reunion, tin cu saca e convocatorio pa e reunion aki. Ta manda convoca e reunion, informando e miembronan, bisando cu dia 2 di Augustus lo tin eleccion, teniendo cuenta cu e cantidad di dianan cu tin pa por entrega of postula of nomina candidatonan y esey a cera. Despues di esey tin un bista di tur e candidatonan cu a postula su mes sea como miembro di bestuur, pero tambe como presidente.

Dijkhoff a splica cu na e momentonan aki tin cuater miembro cu a cumpli cu nan periodo di 4 aña. Tur a duna di conoce cu nan ta reeligibel, esta nan a postula nan mes di nobo. Fuera di esey tin otro 4 di afo pa postula. Dijkhoff a postula su mes como presidente. Pa e candidato di presidente, tin tres candidato, kendenan ta Jair Tromp, Curt Thomas y Dijkhoff mes. E eleccion di presidente ta tuma luga separadamente cu esun di e directiva.

Pa forma parti di e directiva, ta prescribi den reglamento. Pa por participa, bo mester tin afiliacion cu futbol. Pero tambe mirando e desaroyonan cu tin, tur e sucesonan cu tabata tin, den FIFA y Concacaf den e ultimo dos añanan aki, banda di e rekisitonan cu tin den reglamento, tin rekisitonan cu tin cu tene cuenta cu nan tambe.

Rekisitonan na Aruba, pa por bin na remarca ta, cu bo nomimacion, si yam’e asina, mester wordo sosteni door di tres club miembro di AVB, pero tambe cada club miembro cu sostene un candidatura, dos persona di e club mester firma, esta di bestuur. Esey ta pa e nominacion.

AVB, e directiva, tin e apoderacion pa por postula e candidatonan cu ta den directiva caba. Hunto cu esey ta yega na e candidatonan. Banda di esey locual cu directiva tin cu haci ta, cu tin cu yama un reunion, tin cu screen tur e candidatonan y pa asina aki wak si en berdad nan a cumpli cu e reglamentonan cu tin. Tin algo nobo cu a bin awor aki ta cu basando riba e cambionan cu a tuma luga den FIFA, pero tambe cambionan cu a tuma luga den Concacaf y e cambionan cu ta tumando luga awor aki den Caribbean Football Union, ta cambionan cu dado momento, dentro di awor aki cu seis luna lo bay bira mandatorio pa e federacionnan, cu entre otro pa bo ta miembro di un directiva, bo mester por cumpli cu cierto rekisitonan. Entre otro, bo mester por pasa un elligibility test, cu ta pa nan wak si bo ta eligibel. Pero tambe un intrety test, pa mira cu si den bista di FIFA, Concacaf, bo record ta integro pa bo por traha cu e federacionnan aki. Esey ta e parti nobo. Ta algo cu tin cu tene cuenta cun’e, pa evita cu ta haya cu candidatonan cu den awo y seis luna, ta wordo gestempel, no integro y e ora ey nan tin cu tuma pasonan. Como directiva tin cu bay tene cuenta cu nan, pa en todo caso por tene e nomber, pero tambe e integridad di e federacion toch intacto, segun Dijkhoff.

Esnan cu a pone nan mes eligibel pa directiva of presidente tin cu wordo gescreen. E screen ta basa riba e reglamentonan. Por ehempel cu si en berdad nan a cumpli cu e rekisito di tres club firma pa dos miembro di e club y mester verifica tambe cu si en berdad e firma ta coresponde na e persona. Por pone por ehempel SV Barcelon a sostene, busca dos hende firma riba caya y entrege como un nominacion. Pero tin cu verifica si en berdad esnan cu a firma como club, ta cumpli tambe si en berdad nan ta miembro di e club eynan.